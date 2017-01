Umulig å ringe 113 fra låst telefon: – Kan øke panikken i kritiske situasjoner

Sensitive opplysninger gjør at mange bruker telefonlåsen, slik at man må taste kode eller bruke fingeravtrykk for å låse opp telefonen. Foto: Tuva Jorfald / NRK

Direktør for internett og nye medier i IKT Norge, Torgeir Waterhouse, synes det bør være ett felles nødnummer, ikke tre. Foto: IKT Norge

– Jeg våknet av at mannen min plutselig lå og ristet. Han hadde kramper og fikk ikke puste, forteller Maria Leer-Salvesen.

Hun jobber til vanlig som psykolog. På grunn av hennes bakgrunn innen medisin, forstod hun at mannen hadde et epileptisk anfall.

Hun grep tak i mobiltelefonen til mannen på nattbordet, og skulle ringe 113.

– Men jeg vet at man ikke trenger å taste inn koden for å ringe nødsentralen. Jeg trykket på muligheten for å ringe nødnummer, og tastet 113. Men så skjedde det ingenting. Jeg prøvde flere ganger, og trodde faktisk at nødsentralen var nede, forteller Leer-Salvesen.

– Lite kjent

Årsaken til at kun 112 fungerer fra en låst mobiltelefon, er internasjonale standarder innebygd i mobiltelefonen.

Det gjør at kun 112 oppfattes som et nødnummer når du ringer fra en låst telefon. Maria Leer-Salvesen, som selv har medisinsk bakgrunn, var ikke klar over dette.

Det er lite kjent at ikke alle nødnumrene fungerer fra en låst telefon, opplyser IKT Norge.

– Vi er avhengig av at nødnummersystemet vårt fungerer godt for brukerne, de som trenger å ringe til nødsentralen, sier direktør for internett og nye medier i IKT Norge, Torgeir Waterhouse.

– Må rydde opp

Å få et nytt felles nødnummer er ett av tiltakene som blir foreslått for å bedre beredskapen etter terrorangrepene 22. juli, men etter en utredning fra Justisdepartementet, valgte man å beholde de tre numrene vi kjenner i dag.

Waterhouse mener likevel en bør gå inn for ett nummer og at myndighetene må rydde opp.

– Vi har en situasjon hvor folk i det øyeblikket de har mest panikk, og ikke har tid til å tenke seg om, kan slite med å nå gjennom dit de skal. Her har norske myndigheter et behov for å rydde opp i nummerstrukturen, slik at det er ett nummer man kan ringe.

– Fikk ringt fra egen telefon

Etter gjentatte forsøk med mannens telefon, løp til slutt Leer-Salvesen og hentet sin egen telefon, og fikk ringt etter hjelp. Da fikk hun hjelpen hun trengte fra AMK, og etter et sykehusopphold, gikk det bra med mannen hennes.

Leer-Salvesen mener at nødnummerknappen skaper en falsk trygghet når det ikke går an å ringe 113 fra den. For henne førte det til enda mer panikk, i en allerede dramatisk situasjon:

– Når man har panikk fra før, og det ikke går å ringe 113, kan det få panikken til å eskalere til et nivå som gjør deg helt handlingslammet, sier Leer-Salvesen.