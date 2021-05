UD vil ikke si hvem av de fire gjenværende norske IS-kvinnene i Syria, som nå har bedt den norske utenrikstjenesten om hjelp. De vil heller ikke bekrefte om kvinnen har barn hun også vil få ut av landet.

I går meldte Aftenposten at Aisha Shazadi Kausar (29), har bedt UD om bistand.

– Situasjonen har endret seg drastisk det siste året. Omgivelsene er ikke lenger trygge nok så barna kan vokse opp uten å utvikle alvorlige fysiske og psykiske problem, sa Kausar til Aftenposten.

ØNSKER HJELP: Aisha Shezadi Kausar (29) har også nylig bedt norske myndigheter om hjelp til å komme hjem til Norge. Foto: CHRISTINE SVENDSEN / NRK

Kausar ble kjent som konen til den norske islamisten Bastian Vasques. Han har også vært gift med den norske kvinnen som nylig ble dømt til fengsel i tre år og seks måneder for deltakelse i IS. Kvinnen har anket dommen.

Ny norsk kvinne i Syria-leir ber om hjelp frå UD

Den andre kvinnen som ber om hjelp på få dager

I ettermiddag fikk NRK altså bekreftet at det er en IS-kvinne til som nå ønsker å komme seg ut av leiren i Syria. Med UDs hjelp.

– En annen av de norske kvinnene har 14. mai, også via en tredjepart, bedt om bistand til å returnere til Norge. Henvendelsene vil bli besvart sier Siri Svendsen i UD.

Kommunikajosnerådgiver i UD, Siri Svendsen Foto: Utenriksdepartementet / Presse

Av hensyn til taushetsplikten vil UD ikke kommentere ytterligere detaljer.

Danskene tar hjem 3 IS-kvinner og 19 barn.

Ifølge danske Politiken sa den danske utenriksminister i går at de jobber for å hente hjem tre kvinner og deres 14 barn fra leire i Syria. I tillegg fem barn uten deres mødre. Årsaken er at de mener at dersom barna blir værende i Syria, kan de bli en større sikkerhetsrisiko for Danmark.

Totalt er det fire norske IS-jenter i Syria.