Allerede i mars varslet sportsbransjen om at det gikk mot en katastrofal mangel på sykler i landets sportsforretninger.

Deretter grunnstøtte ett av verdens største containerskip i Suezkanalen sent i mars – med tusenvis av sykler om bord. Skipet er fortsatt i arrest, og ifølge Marine Traffic ligger skipet nå i Suezkanalen.

Minst 80 containere på skipet skal til Norge, ifølge Greencarrier. I tillegg til svært mange sykler, er hundrevis av utenbordsmotorer, boblebad, bildekk, vinskap og ris er også containerfast i Suez.

Ole-Henrik Skirstad, administrerende direktør Sport1-gruppen Foto: Sport1

– Der har vi faktisk ni containere med 3200 sykler som fortsatt står. Mange skip har blitt forsinket. Vi opplever store forstyrrelser i logistikken ut fra Asia, med mangel på comntainere, sier Ole-Henrik Skirstad, som er administrerende direktør i Sport1-gruppen.

Han sier at det også kan være krevende å få transport på transferskip fra havner i Europa til Norge.

Også Intersport-kjeden har et fåtall containere med sykler om bord på Ever Given som skulle vært i Norge.

Stine Trygg-Hauger er administrerende direktør i sportskjeden XXL. Foto: Terje Pedersen / NTB

XXL-kjeden har fire containere som hver rommer nesten 400 sykler, som skal til Sverige, får NRK opplyst.

– Skipet som stilte seg på tvers i Suez-kanalen ble rett og slett en propp i systemet. Dette har ført til forsinkelser både på sykler og andre varer som kjøpes fra Asia, sier Stine Trygg-Hauger, administrerende direktør for XXL i Norge

Containerskipet Ever Given er ett av verdens største, og gikk sent i mars på grunn i Suezkanalen og stengte med det den viktigste transportruten mellom Asia og Europa i mange dager. Foto: Julianne Cona, Maersk Denver

– Får følgekonsekvenser for mange andre skip

Administrerende direktør Lars Kristian Lindberg i Intersport-kjeden kaller situasjonen krevende og uheldig.

– Vi har ikke så mye sykler på det skipet, men det førte til følgekonsekvenser for mange andre skip, og vi klarer ikke å få på plass andre leveranser fort nok. Så vi merker Suez i tillegg til råvaremangler og alt det andre som følger av pandemien, sier Lindberg.

Lars Kristian Lindberg, administrerede direktør for Intersport-kjeden i Norge Foto: Gresvig

Intersport-sjefen håper at situasjonen bedrer seg i løpet av sommeren og på tidlig høst, men kan ikke garantere noe.

– Situasjonen er så uoversiktlig at det er vanskelig å garantere i hvor stor grad vi klarer å mette markedet, sier han.

Både i Europa og i verden for øvrig har etterspørselen etter sykler nærmest eksplodert, sier Trond Evald Hagen i Norsk Sportsbransjeforening.

Kan måtte vente til neste år

Alle kjedene opplyser til NRK at det vil komme flere sykler på markedet fremover, og det er ventet at situasjonen bedrer seg utover sommeren og mot høsten. Usikkerheten er likevel stor.

– Over hele verden har etterspørselen etter sykler økt kolossalt. Jeg vet at norske forhandlere gjør alt de kan for å hente varer fra flere markeder for å møte etterspørselen i Norge. Men man har ikke klart å produsere nok, sier Hagen i Sportsbransjeforbundet.

Og for den som er på sykkeljakt i år, så kan det vært lurt å ikke vente for lenge.

– De mest populære modellene, som testvinnere, er de som har gått først ut. Men det finnes alternative modeller som også kan gjøre nytten. Så gjelder det å smøre seg med litt tålmodighet. For disse drømmemodellene de kommer, det er helt sikkert. Men når de kommer, er vi litt usikre på.

– Kanskje det blir neste år?

– Det kan hende at det blir neste år, sier Hagen.