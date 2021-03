Problemene etter grunnstøtte MV Ever Given er større enn forsinkede sommerdekk. Det 400 meter lange og 59 meter brede konteinerskipet kjørte seg fast i Suezkanalen tirsdag.

Skipet står på tvers av kanalløpet og sperrer skipstrafikken i begge retninger. En av verdens viktigste flytende handelsfartsårer er blokkert.

Alle forsøk på å få skipet løs har så langt mislykkes, selv om det har vært jobbet på spreng i to døgn.

MV Ever Given er blant de største konteinerskipene i verden, med kapasitet til å frakte 20.000 konteinere.

71 av konteinerne skipet nå har om bord skal til Norge. De er lastet med flere typer forbruksvarer som norske selskaper har bestilt hos sine leverandører i Kina.

– Det dreier seg om varer som sykler, boblebad, bildekk, vinskap og ris, opplyser Marius Lien i Greencarrier Liner Agency Norway til NRK.

Greencarrier i Norge er agent for det taiwanske rederiet og fraktselskapet Evergreen Marine Corporation, som opererer det grunnstøtte skipet.

MV Ever Given var på vei fra Yantian i Kina til Rotterdam i Nederland.

– Varene som skal til Norden losses av i Rotterdam og fraktes videre med mindre skip hit. Varene fra dette skipet har i hovedsak Oslo og Larvik som lossested her i Norge, forklarer Marius Lien.

Trangt kanalløp

En gravemaskin forsøker å fjerne sand rundt det grunnstøtte skipet i Suezkanalen. Foto: - / AFP

Skipet var kommet rundt seks kilometer oppover i Suezkanalen, etter å ha seilt inn fra den sørlige siden ved byen Suez da grunnstøtingen skjedde.

Representanter for det taiwanske rederiet og det egyptiske kanalselskapet har fortalt til internasjonale nyhetsbyråer at det var sterk vind og sandstorm da skipet kjørte seg fast.

Muddermaskiner er i ferd med å fjerne sand og masse rundt skipet for å få det ut av sanden og gi det bedre manøvreringsrom. Til sammen åtte slepebåter er i sving.

– Skipet er som en enorm strandet hval. Det ligger med en enorm vekt på sanden. Vi må derfor vurdere å få vekk konteinere og minske mengdene av drivstoff og vann for å redusere vekten, i kombinasjonen med å få fjernet sand rundt skipet, sier Peter Berdowski, som deltar i operasjonen.

Han utelukker ikke at det kan ta uker før skipet er løs.

Marius Lien i agentselskapet Greencarrier, som følger med på oppdateringer fra Suezkanalen, opplyser til NRK at det nå ser ut som MV Ever Given flyter litt.

Satelittbilde av hvordan skipet står på tvers av Suezkanalen. Foto: - / AFP

Kan få store konsekvenser

Det siste er i så fall gode nyheter. Grunnstøtingen har forårsaket en av tidenes største trafikkorker til sjøs.

På stedet der MV Ever Given står fast, er det bare ett passeringsløp.

I går stod rundt 100 skip i kø på begge sider av det grunnstøtte skipet, deriblant tre norske.

En slepebåt ligger ved siden av MV Ever Given i et forsøk på å få løs skipet. Foto: - / AFP

Flere har ankret opp i Great Bitter Lake, blant annet en kolonne på 13 skip som kom fra havnebyen Port Said, som ligger ved den nordlige inngangen til kanalen.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er konteinertrafikken hardest rammet. Rundt 30 prosent av all konteinerfrakt i verden går gjennom Suezkanalen, skriver Reuters.

Alt i alt går 12 prosent av verdens handel med ulike varer gjennom den 150 år gamle kanalen, ifølge tallene fra Reuters.

En rekke forskjellige frakteskip står nå i kanalkøen, inkludert flere olje- og gasstankere. I går steg oljeprisen som følge av situasjonen. Alternative seilingsruter tar minst 15 dager ekstra.

– Blir dette langvarig, skaper det problemer for alt og alle. Per nå går ingen båter gjennom Suez hvor alle båter mellom Østen og Europa normalt går, forteller Marius Lien i Greencarrier.

– Det er allerede store kapasitetsproblemer på omlastingshavner i Europa som følge av et ekstremt sterkt marked. Nå blir terminaler stående uten båter for lasting og lossing, med tilsvarende ekstra mange når proppen løsner, forklarer Lien.