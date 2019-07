I anledning USAs nasjonaldag 4. juli, arrangeres det en stor feiring, som presidenten har gitt navn «Salute to America» i Washington D.C. Trump har bedt Pentagon om å organisere et stort utvalg av militært utstyr, inkludert stridsvogner og jagerfly, til feiringen av «4th of July».

Trump selv lover amerikanerne en stor nasjonaldagsfeiring.

– Vi kommer til å ha en fantastisk 4. juli i Washington DC.

– Jeg kommer til å være der og jeg kommer til å si noen ord. Det kommer til å være fly over oss, verdens beste jagerfly, og så kommer det til å stå stridsvogner stasjonert utenfor, sa Trump om feiringen ifølge CNN.

Uvanlig militært

Nasjonaldagsfeiringen har vanligvis ikke vært assosiert med militæret i USA, og det skaper reaksjoner at dette nå endres.

Til den amerikanske nettavisen Politico lufter tidligere militært personell sin misnøye.

– Dette ser mer ut som et arrangement for Det republikanske parti og en politisk tilstelning for presidenten enn en feiring av 4. juli, sier den pensjonerte generalenløytnant David Barno.

Den pensjonerte generalmajoren William Nash går enda hardere til verks og kaller det «absolutt avskyelig» at Trump bruker militæret og nasjonaldagen som en del av sin gjenvalgskampanje.

Både New York Times og Politico melder at militæret på forhånd har holdt størrelsen på sitt bidrag til feiringen så hemmelig som mulig.

Skaper reaksjoner

For å betale for Trumps feiring har Den nasjonale parktjenesten måttet omdelegere 2,5 millioner dollar som egentlig skulle gått til vedlikehold av parker og annet.

Det har provosert frem reaksjoner.

– Dette er et brudd på tillit, sa Theresa Pierno, sjef for organisasjonen National Parks Conservation Association, ifølge nettstedet The Hill.

– Borgerne betaler avgifter for at parkene skal holdes ved like og annet, ikke for presidentens parade, sa Pierno videre.

I tilegg blir det av flere medier meldt at det militære utstyret kan påføre veinettet i Washington DC stor skade.

Uavhengighetsdagen den 4. juli er USAs nasjonaldag. Den er basert på 4. juli 1776, da USA fikk underskrevet uavhengighetserklæringen av Storbritannia. Siden 1777 har det vært vanlig med fyrverkeri på denne dagen, som er en av USA sine største feiringer.