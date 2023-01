Travel nyttårsaften for nødetatene

Natt til første nyttårsdag har vært preget av en rekke hendelser landet rundt. Landets politidistrikter melder om en rekke voldshendelser, ordensforstyrrelser og mye uvettig bruk av fyrverkeri.

Her er noen av de mest alvorlige hendelsene fra i natt:

I Haugesund ble en mann pågrepet etter at han skal ha bitt av deler av øret til en annen mann. Hendelsen skjedde på et utested i byen natt til søndag.

Begge de involverte er menn i 20-årene. Fornærmede er sendt til sykehus, opplyser politiet i Sør-Vest.

Ellers i nærområdet ble en mann i 30-årene sendt til Haukeland universitetsstatus i Bergen etter et uhell under oppskyting av fyrverkeri på Stord natt til søndag.

Politiet ble varslet om ulykken på Sagvåg i Stord kommune klokken 1.36 natt til søndag.

– Han har pådratt seg øyeskader. Slik vi forstår det har han fyrt opp et batteri, men bare halvparten gikk av. Deretter gikk mannen bort for å sjekke, og da gikk det hele av, forteller operasjonsleder Brit Randulff i Sørvest politidistrikt til NTB.

Mann med pistol pågrepet på utested i Oslo

Politiet i Oslo melder at det har vært en natt preget av mange ordensforstyrrelser og slagsmål.

En mann ble pågrepet etter at han hadde med seg et våpen inne på et utested i Hegdehaugsveien i Oslo natt til søndag.

– Vi ble tipset av dørvakten, som hadde fått informasjon fra en gjest om at det befant seg en mann med våpen på stedet. En sivil patrulje på stedet sporet opp mannen, fant et våpen og pågrep ham uten dramatikk like før klokken 1, forteller operasjonsleder Tor Gulbrandsen til NTB.

Han opplyser at det dreier seg om en pistol, men at det aldri var snakk om noen trusselsituasjon.

– Men dette var et ekte, fungerende våpen, sier operasjonslederen.

Mannen er plassert i arresten og anmeldes for brudd på våpenloven, opplyser han.

På Haugerud meldte politiet at det skal ha vært uvettig bruk av fyrverkeri. Ifølge politiet skal det ha blitt skutt fyrverkeri mot både folk, bygninger og kjøretøy.

– Det er også avfyrt mot politiet og mot kjøretøy, uten at noe eller noen har kommet til skade. Vi fortsetter innsatsen i området, opplyste operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt.

Dette var ikke det eneste tilfellet av uvettig fyrverkeribruk i hovedstaden i natt. Sporveien stengte lørdag kveld både Furuset og Ellingsrudåsen T-banestasjon etter at det ble avfyrt fyrverkeri inne på stasjonene.

Stasjonene forblir stengt fram til første avgang søndag morgen, opplyser Sporveien natt til søndag.

– Fyrverkeriet ble avfyrt inne i vestibylen til Ellingsrud stasjon, der man tar heisen ned, forteller operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo til NTB.

Ingen er kommet til skade i hendelsen, så langt politiet kjenner til.

I Trondheim ble det ikke meldt om noen alvorlige hendelser i natt, selv om politiet har vært ute på mange oppdrag. her fra nyttårsfeiringen på Kristiansten festning i byen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Flere voldshendelser – til sykehus med stikkskader i Skien

En mann i slutten av tenårene er sendt til sykehus med stikkskader etter en voldshendelse i Skien i natt. En mann i 30-årene er pågrepet, melder politiet i Sør-Øst.

Politiet vet foreløpig ikke foranledningen for hendelsen, men tror volden har skjedd utendørs.

I Ålesund ble en mann i 40-årene alvorlig skadd i en voldsepisode natt til 1. januar. En annen mann er pågrepet i saken.

– En utenlandsk arbeider er alvorlig skadd og innlagt på Ålesund sjukehus, forteller operasjonsleder Borge Amdam i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Han sier det var noen språkutfordringer innledningsvis.

En person er sendt til sykehus etter en voldshendelse i Stavanger sentrum natt til søndag. Hendelsen skjedde på byterminalen. Den fornærmede var delvis bevisst etter voldshendelsen, opplyser politiet i Sør-Vest. En gutt i tenårene er pågrepet og siktet i saken.

– Det dreier seg ikke om livstruende skader, men alvorlig nok. Vi har pågrepet en jevnaldrende mann som vi mistenker for å stå bak voldsutøvelsen, forteller han.

Det brant i den gamle vognhallen i det som tidligere var brannstasjonen i Horten på nyttårsaften. Ingen kom til skade og brannvesenet fikk raskt kontroll. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen / NTB

Brann på campingplass i Tana

Hovedbygningen på Skiippagurra camping i Tana i Finnmark ble totalskadd i en brann natt til søndag.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 1.30.

– Det utviklet seg etter hvert til en større brann, og det brenner fortsatt, forteller operasjonsleder Jon Kåre Olsen i Finnmark politidistrikt til NTB like etter klokken 5 søndag morgen.

Han forteller at E6 som går forbi campingen, er stengt på grunn av slokkearbeidet.

Ellers har det vært noen branntilløp landet rundt, men ingen større branner som følge av nyttårsfeiringen.

Like før midnatt rykket nødetatene ut til den gamle brannstasjonen i Horten etter meldinger om brann i et bygg. Det viste seg å være en brann i den gamle vognhallen. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen og det ble ikke meldt om noen personskader.

Ingen personer ble skadet da det ble skutt fyrverkeri inn gjennom et vindu i et hus på Odderhei i Kristiansand nyttårsaften. Politiet i Agder opplyste at de var på stedet og at det er skader på vinduet.