Staffs sønn, Trygve Staff, opplyser til NRK at han sovnet stille inn på Smestad sykehjem søndag ettermiddag.

Staff har vært en aktiv stemme i den offentlige debatten, og fått mye oppmerksomhet for sine kontroversielle meninger og markante utspill.

Han har blant annet vært opptatt av å være en stemme for personer som ikke vanligvis blir hørt i offentligheten.

Ingen har falt så dypt at han ikke fortjener sin egen selvrespekt og andres kjærlighet. Tor Erling Staff

– En av de beste

Leder for advokatforeningen, Jens Johan Hjort, sier at Staff har satt spor i norsk rettsvesen.

– Han var en meget modig advokat. Han var ikke redd for å si hva han mener, eller forsvare mennesker som har gjort forbrytelser som gjør at de har vanskelig for å forstå at noen kan forsvare dem.

Leder i advokatforeningen, Jens Johan Hjort, sier at Tor Erling Staff har vært viktig for norsk rettsvesen. – Han gjorde forsvaring til en kunstart. Foto: Advokatforeningen

Hjort sier videre at Staffs kontroversielle meninger har vært nødvendig for jobben hans.

– Han har virkelig markert seg på ulike måter i samfunnsdebatten, og vil først og fremst bli husket som en av Norges beste forsvarsadvokater gjennom tidene.

Forsvarte Benjamin-drapsmann

Staff ble cand. jurist i 1958 og er senere utdannet i USA.

Han ble høyesterettsadvokat i 1967, og var direktør for Den norske Forleggerforening mellom 1966 og 1970.

Dette er noen av de mer kjente sakene hvor Staff har vært forsvarer: