Tommy kjøpte heller mer sprit enn medisiner

På begynnelsen av 2000-tallet er Tommy Sjåfjell i 30-årene. Han bor i Stavanger og har akkurat vært hos legen. Der fikk han en resept på medisinen «Antabus».

Tablettene skal gjøre han dårlig dersom han drikker alkohol. Tanken er at dette vil holde han unna rusen.

Det er det behov for nå.

Sjåfjell var alkoholiker i fem år. Nå har han spesialisert seg innenfor rus. Foto: Eirin Tjoflot / NRK

Siden Tommy var 14 har han alltid drukket mye.

Han hadde likevel en jobb som styrmann, og Tommy var flink. Rammene holdt han i sjakk.

– Livet handlet om jobb og alkohol. Når jobben forsvant, handlet det bare om alkohol.

For etter at Tommy var involvert i en ulykke kunne han ikke lenger jobbe. Han begynte å drikke enda mer enn før.

– Jeg drakk i 14 dager og så hadde jeg pause i en uke. For da klarte ikke kroppen mer.

Vernepleieren mener det er lettere å kjøpe alkohol enn å kjøpe medisiner mot alkoholmisbruk. Foto: Eirin Tjoflot / NRK

Slik gikk det i perioder. Noen uker på, én uke av. I fem år.

– Det betydde veldig lite for meg om jeg levde eller døde i den perioden. Jeg bruker å si at jeg var ikke suicidal, men jeg hadde ikke noe forhold til det å leve. For jeg fikk det jo ikke til.

Tommy oppsøker hjelp og får resepten på «Antabus». Ifølge Tommy kostet det da rundt 200 kroner å hente ut medisinen.

– Jeg husker jo at jeg stod og vurderte om jeg skulle hente Antabusen, eller om jeg skulle kjøpe sprit.

En flaske sprit koster mindre.

– Jeg gikk og kjøpte sprit.

– En svært alvorlig lidelse

Professor Emeritus i helsepsykologi Arne Holte har tidligere krevd at medisiner mot alkoholavhengighet havner på blå resept.

Han mener dette ville fått flere alkoholavhengige til å ta medisinene.

Holte peker på urinlekkasje, diabetes, astma og pollenallergi som tilstander hvor staten dekker deler av medisinprisen.

– Men vi får det altså ikke på alkoholavhengighet. En svært alvorlig lidelse som koster samfunnet mye mer.

Professor emeritus Arne Holte mener alkoholisme ikke tas på alvor når medisinene ikke er på blå resept. Foto: Christian Breidlid

Medisinen som Tommy fikk, «Antabus», er blant de vanligste medisinene mot alkoholmisbruk.

I dag er maksimal utsalgspris omtrent 420 kroner, ifølge Direktoratet for medisinske produkter.

Andre medisiner er «Selincro» (omtrent 580 kroner), «Naltrexone» (omtrent 465 kroner) og «Campral»(omtrent 240 kroner).

Dette er blå resept Ekspander/minimer faktaboks Hvis du har en alvorlig sykdom kan staten delvis dekke utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept.

Ved kjøp av medisin, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på blå resept betaler du 50 prosent av reseptbeløpet i egenandel, men ikke mer enn 520 kroner per resept for en mengde tilsvarende tre måneders forbruk.

I mange tilfeller kan legen skrive ut medisiner på blå resept direkte. Dette kalles forhåndsgodkjent refusjon.

I tillegg til at sykdommen skal være alvorlig og langvarig, må behandlingen ha god effekt i forhold til kostnadene.

Hvis legen mener du har krav på medisin som ikke er på blå resept, søker legen Helfo om dekning av utgiftene på vegne av deg.

Egenandeler på blå resept inngår i frikortordningen. Kilde: helsenorge.no

For mange av de som sliter med alkoholmisbruk kan dette være mye penger, sier Holte.

– Dette er et problemområde som er så fylt av skam, skyldfølelse, negative holdninger at det gjelder å gjøre det så enkelt som mulig å få denne hjelpen.

Han mener fraværet av blå resept er diskriminerende og moraliserende overfor alkoholikere.

– Ved å få dette på blå resept signaliserer man at dette er en kronisk lidelse, på linje med andre kroniske lidelser.

Det er Tommy enig i.

I dag er han utdannet vernepleier og har spesialisert seg innenfor rus, og han drikker ikke lenger. Tommy jobber for kompetansetjeneste for rus KORUS Sør og brukerorganisasjonen A-larm.

Les også Skjult nynazist-nettverk bekymrer PST

Som avhengig lette han alltid etter en grunn til å ikke ta medisiner. Tross alt hadde jo Tommy lyst på alkoholen.

– Unnskyldningen min ble da at det koster 200 kroner.

Selv om han tror folk fortsatt vil lete etter unnskyldninger, mener Tommy at vi vil tjene på å gjøre tilbudet enklest mulig.

– Det er veldig god butikk for samfunnet at en som strever med rus tar medisinene som holder han borte fra rusen.

– Det handler om at vi må gjøre det lettere for de som strever å ta et godt valg

– Lettere med blå resept

Leder for Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Inger Margrete Foldøy Hageberg synes det er pussig at medisinene ikke er på blå resept.

– Det er rart at midler man tenker er bra ikke skal være forhåndsgodkjente for refusjon. Det er veldig dyre medisiner.

– Med en blå resept-ordning vil det fremdeles koste penger, vil en lavere pris være nok til at flere tar dem?

– En del av de vi har er ganske unge og ikke etablert i arbeidslivet. For dem er økonomien veldig sårbar. Det er nesten krone for krone hva man teller på og prioriterer. I den gruppen ser jeg for meg at det er lettere med blå resept.

Men medisinene ser ikke ut til å havne på blå resept med det første.

Enhetsleder i Direktoratet for medisinske produkter Rita Hvalbye. Foto: DMP

Vil ikke endres med det første

Enhetsleder Rita Hvalbye sier til NRK at medisinene som i dag brukes mot alkoholmisbruk fikk markedsføringstillatelse i 2018.

– På det tidspunktet var det opp til legemiddelprodusenten å søke om blåreseptrefusjon fra folketrygden. Av ulike grunner har ikke produsentene søkt om å få legemidlene på blå resept.

Hun sier direktoratet har mulighet til å vurdere medisinene uten slik dokumentasjon.

– Vi vil imidlertid alltid først prioritere legemidler der pasientene ikke har tilgang på blå resept. Pasienter som trenger legemidler til behandling av alkoholavhengighet har tilgang på blå resept via individuell stønad.