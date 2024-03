To menn er tiltalte for grove bedrageri mot Utanriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Det skriv Økokrim i ei pressemelding onsdag.

Dei to tiltalte skal ha gjort seg skuldig i bedrageri på over 47 millionar kroner.

Ifølge Økokrim dreiv mennene ei foreining saman, og tok imot tilskot frå Utanriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet for å utarbeide rapportar.

Tilskota vart mottatt i perioden 2016 til 2020, og vart henta frå bistandsbudsjettet.

Omfattande bedrageri

– Bedrageria mot departementa er omfattande. Denne typen kriminalitet bidrar til å undergrave bistandsarbeidet i Noreg og svekke det tillitsbaserte systemet vårt.

Det seier påtaleansvarleg Økokrim, Henrik Horn i pressemeldinga.

Dei to mennene har vore saman om bedrageriet dei er tiltalt for, meiner Økokrim. Den eine mannen er frå Innlandet og den andre frå Nordland.

Den eine er tiltalt for to grove bedrageri, forsøk på grovt bedrageri, kvitvasking og dokumentforfalsking. Den andre mannen er tiltalt for å ha medverka til dei to grove bedrageria som første personen er tiltalt for.

I ei pressemelding uttaler departementa at dei er fornøgde med tiltalen. UD seier dei også vil krevje erstatning frå dei tiltalte.

Kjøpte bilar og hytte for tilskotet

I etterforskinga har det blitt avdekka at mange millionar av tilskotsmidlane ikkje vart brukt, sjølv om foreininga sa til departementa at pengane var brukt. Det skriv Økokrim i pressemeldinga.

Økokrim meiner at fleire millionar av tilskotspengane vart brukt til å kjøpe bil og hytte, samt til å dekke private utgifter som dei to mennene hadde.

Dette skal ha blitt halde skjult for departementa.

Det var først i 2021 at departementa fekk informasjon av revisoren til foreininga om at ein stor del av tilskotspengane ikkje hadde blitt brukt, ifølge Økokrim.