To jagerfly styrtet i Tyskland

De to «Eurofighter»-flyene kolliderte med hverandre før de styrtet. Uhellet skal ha skjedd under en treningsflyvning. Det skriver den tyske avisen Spiegel.

Ifølge det tyske magasinet Focus skal pilotene ha skutt seg selv ut av jagerflyene og utløst fallskjermer. Den lokale radiostasjonen Ostseewelle skriver at den ene av de to pilotene ble funnet i live, hengende i et tre. Den andre er fortsatt ikke funnet.

Funnet kroppsdeler

I 16.30-tiden mandag skriver Spiegel at politiet har funnet kroppsdeler i nærheten av ulykkesstedet. Disse tilhører trolig den savnede piloten. Politiet i området rapporterer at kroppsdelene ble funnet ved landsbyen Silz, som ikke ligger langt fra ulykkesstedet.

Mye røyk

Det var Ostseewelle som kort tid etter klokken 14 meldte om hendelsen nær innsjøen Müritz. En video som ble publisert like etter viser to røykskyer som steg fra bakken. Røyken skal stamme fra det ene flykrasjet.

Ti kilometer fra hverandre

Ifølge Spiegel ligger ulykkesstedet nær Drewitzer-sjøen, omtrent 35 kilometer sørøst for Güstrow. Ett av de to flyene krasjet nær landsbyen Jabel i et skogsområde. Det andre krasjet sør for landsbyen Nossentiner Hütte i en skogskant. En del nedfall fra flyene skal også ha falt over bebodde områder i Nossentiner Hütte.

De to stedene er omtrent ti kilometer fra hverandre.