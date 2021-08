TMZ: Britney Spears' far skal ikke lenger være verge

Kjendisnettstedet TMZ har fått tilgang til dokumenter som farens advokat har sendt retten. Der går det frem at han ikke lenger ønsker å være verge for datteren.

Dermed kan en langvarig offentlig og bitter strid mellom Britney og faren, som har vært hennes verge i 13 år, være over.

Ingen selvkritikk

Selv om han gir seg som verge, tar ikke Jamie Spears noen selvkritikk for jobben han har gjort, tvert imot.

«Det er ingen reelle grunner til å fjerne Spears som verge, og det er høyst tvilsomt om et bytte av verge på dette tidspunktet vil være i frøken Spears beste interesse», skriver advokaten i dokumentet.

Videre står det:

«Likevel, ettersom herr Spears har vært gjenstand for gjentatte, grunnløse angrep, mener han at en fortsatt offentlig kamp mot sin datter heller ikke vil være i hennes beste interesse».

I rettsdokumentene skriver advokaten videre at «uavhengig av hvilken formell tittel herr Spears har, vil han alltid være hennes far, og elske henne betingelsesløst og passe på hennes beste interesser».

TMZ har også vært i kontakt med Britneys advokat Mathew Rosengart.

– Vi er glade, men ikke nødvendig overrasket over at han og advokaten hans har forstått at han må fjernes. Vi er likevel skuffet over hans fortsatte skamløse og forkastelige angrep mot datteren, sier Rosengart til nettstedet og legger til:

– I mellomtiden bør Jamie Spears være stille og trekke seg umiddelbart, i stedet for å komme med falske anklager og billige angrep om og mot sin egen datter.

I 13 år har Jamie Spears kontrollert popikonets formue, karriere og eiendommer. Foto: AP

Verge i 13 år

Vergeordningen kom på plass etter at stjernen fikk store psykiske problemer i 2007 og 2008.

Under et rettsmøte i juni forklarte Spears for første gang offentlig om vergemålet til faren.

– Jeg fortjener å få et liv, sa 39-åringen i en lang og følelsesladd tale.

Og at hun skal ha fått medikamentet litium mot sin vilje. Det gjorde Spears psykisk svekket, ifølge henne selv.

Britney har fortalt at farens kontroll over henne og livet hennes har vært traumatiserende. I tillegg til medikamenter skal 39-åringen blitt tvunget til å gå i terapi og blitt nektet å fjerne spiralen slik at hun kan bli gravid.

Derfor, mens han fortsatt vil bestride det grunnløse kravet om å fjerne ham som verge, vil herr Spears arbeide sammen med retten og hans datters nye advokat for å få en ryddig overgang til en ny verge.