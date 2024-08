På dag tre av Demokratenes landsmøte var det visepresidentkandidat Tim Walz sin tur til å innta scenen. Det gjorde han etter at talkshowdronningen Oprah Winfrey, tidligere president Bill Clinton og flere andre hadde hatt ordet.

Og rett før Walz gikk på scenen tvitret Kamala Harris:

– Scenen er din, Tim Walz. Nyt øyeblikket!

Han startet med å akseptere å være Demokratenes visepresidentkandidat.

Tim Walz: - Den største æren

Og han fortsatte:

– Vi er her i dag av en enkel grunn: Vi elsker dette landet!

Ikke overraskende gikk han også til angrep på motkandidatene Donald Trump og J.D. Vance.

– Vi skal ikke tilbake, sa han.

Trump var president i perioden fra 2017 til 2021.

Tim Walz taler til en entusiastisk forsamling i Chicago. Foto: Mike Blake / Reuters

I talen snakket Walz om utfordringene han og kona har hatt når de ønsket å få barn, og at de har brukt fertilitetsbehandling. På de store skjermene i salen kunne man se at datteren Hope gjorde et hjerte-tegn med hendene. Sønnen Gus gråt mens faren talte.

– Jeg har ikke holdt så mange taler som dette, men jeg har gitt mange «peptalks», sa Walz. Visepresidentkandidaten har bakgrunn som trener innen både amerikansk fotball og basketball.

– Den viktigaste talen til Walz til no

Oprah overrasket

Da Oprah Winfrey overraskende dukket opp på scenen, fikk hun enorm applaus.

– Anstendighet og respekt står på stemmeseddelen i 2024, sa hun og la til at karakter og verdier betyr mest av alt.

Og hun ba folk velge Kamala:

Oprah Winfrey ber folk velge Kamala Harris.

– Vi trenger Kamala Harris som gledens president til å lede oss, sa Bill Clinton da han talte.

Han hyllet både Kamala Harris og Tim Walz, og kritiserte Donald Trump for å bare bry seg om seg selv.

Bill Clinton mener Donald Trump bare bryr seg om seg selv.

Flere amerikanske medier har omtalt nattens tale som den største hittil i Walz sin karriere.

Allerede i begynnelsen av august ble han utpekt som hennes nummer to i valgkampen.

Kamala Harris holder sin tale natt til fredag norsk tid. Da skal hun også formelt akseptere nominasjonen som partiets presidentkandidat.

Godt likt, men ganske ukjent

Walz er blitt beskrevet som en jordnær, pragmatisk og liberal politiker.

Siden 2019 har han vært guvernør i delstaten Minnesota, og er godt likt blant egne velgere.

Tidligere president Barack Obama beskriver visepresidentkandidat Tim Walz som en jordnær type, og trekker spesielt fram at han har flere flanellsskjorter hengende i skapet sitt.

Blant flertallet av amerikanere er han likevel blitt beskrevet som relativt ukjent.

Walz har også bakgrunn som historielærer og trener for et fotballag ved en lokal skole. Og han refereres til og omtales ofte som «coach Walz». I tillegg er han militærveteran.

– Han har en klassisk amerikansk arbeiderklassebakgrunn, har USA-ekspert Sofie Høgestøl tidligere sagt til NRK.