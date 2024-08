Dette må Kamala Harris løse

I løpet av de to første dagene av Demokratenes landsmøte har både kjente fjes og nye politiske stjerneskudd brukt taletiden sin til å advare mot en ny presidentperiode med Donald Trump.

Til tross for at partiets presidentkandidat, Kamala Harris, hele tiden sier at de skal se fremover, så handler veldig mye om hva som har skjedd tidligere.

– Donald Trump har ikke gjort annet enn å syte siden han kom ned gullrulletrappen sin for ni år siden, sa tidligere president Barack Obama i natt. Med en klar referanse til hvordan Trump første gang annonserte at han stiller som presidentkandidat tilbake i 2016.

Samlet parti?

Den gigantiske konferansesalen i Chicago har vært fylt opp med delegater og talere som alle later til å ha to oppgaver: Samle partiet og hylle Kamala Harris.

Men har de lykkes med det så langt?

– Dette er knallgod reklame for Harris og Det demokratiske partiet. Tidligere har de fremstått mye mer splitta. I 2016 var det jo mer eller mindre et åpent oppgjør mellom Clinton-fløyen og Bernie Sanders-fløyen, men i år har de lykkes veldig bra, sier Eirik Løkke i Civita.

– Jeg var selv der i 2016, og dette landsmøtet skiller seg fra det. I år har de hatt ett oppdrag, som de foreløpig har lykkes med: Det skal samle, engasjere og mobilisere, sier Are Tågvold Flaten i Amerikanskpolitikk.no.

Foreløpig har det vært lite politikk og mye feel-good, men er det noe en kan lese ut av all den gode stemningen?

– Det store bilde er at Trump er for de rike og at Harris kjemper for middelklassen og vanlige folk, og det skal også reflektere den økonomiske politikken, sier Løkke og utdyper.

– Harris skal kjempe for utvidede helserettigheter og velferdsgoder. Hun skal forsvare kvinners abortrettigheter og gi mer skattelette til barnefamilier, men så langt har det ikke kommet frem hvordan dette skal finansieres, sier Løkke.

– Dette handler ikke om detaljene i politikken, men å samle seg og få mest mulig medvind inn i valgkampinnspurten, sier Flaten.

Hva sier talerne om partiet?

Et landsmøte er nesten som en evig lang konfirmasjonsmiddag. Der den ene onkelen dukker opp etter den andre tanta, og der alle forteller sin fantastiske historie om konfirmanten. I dette tilfellet Kamala Harris.

Og det er alltid noen som skiller seg mer ut enn andre.

Den første dagen dukket det opp en kvinne som mange i partiet tidligere har sett på som for venstrevridd, for splittende og for sosialistisk. På forrige landsmøte ble Alexandria Ocasio-Cortez, eller bare AOC som hun kalles, avspist med 90 sekunder på talerstolen. Denne gangen var hun en av hovedtalerne den første dagen.

– Jeg tror partiet har beveget seg mer retning av AOC, og at hun har blitt mer moderat og «spiselig» for mange siden sist. Så det har skjedd en tilnærming på begge sider, sier Løkke og det er Flaten enig i:

– Hun har gått fra å være en kritiker og en outsider, til etter hvert å bli en insider i partiet. Jeg vil si det sier mest om hennes talent og den utviklingen hun har gjennomgått, men partiet er også på et annet sted enn i 2020, sier Flaten.

Ocasio-Cortez ber Chicago stemme på Harris Du trenger javascript for å se video.

– Så gjør det jo ingenting at hun er en skikkelig god taler heller. Jeg tenker det passer veldig bra med partiet at hun fikk en større rolle i 2024, sier Løkke.

The Obamas

En skal lete lenge etter noen større stjerner enn tidligere president og førstedame Barack og Michelle Obama i Det demokratiske partiet. Og når landsmøtet i tillegg arrangeres i deres hjemby Chicago, går alt opp i en høyere enhet.

Natt til onsdag talte de begge og de gjorde ingen skam på forhåndshypen.

– USA – håpet gjør comeback, annonserte Michelle Obama fra talerstolen.

Michelle Obama sier at håpet gjør comeback Du trenger javascript for å se video. Michelle Obama sier at håpet gjør comeback

– Michelle Obama var helt fantastisk, og hun er jo skapt til å gå viralt, sier Løkke.

– Det er på en måte en stafettpinne som overrekkes fra Obama til Harris. Og jeg synes Michelle Obama gjorde en god jobb da hun snakket om sine egne røtter, som et argument for hvorfor Harris har kredibilitet når hun snakker om å kjempe for vanlige folk, sier Flaten.

Demokratenes landsmøte i Chicago Du trenger javascript for å se video.

Demonstrasjonene

På forhånd ble det varslet mange og massive propalestinske demonstrasjoner. Og de har vært høylytte, men så langt så ser det ikke ut til at det er de som stjeler overskriftene og dette som kommer til å bli stående igjen etter landsmøtet.

– De har vært mindre enn mange fryktet, sier Løkke.

– En kan også nevne AOC her. For hun har lenge vært kritisk til Biden sin håndtering av Gaza-krigen, men i sin tale gjorde hun et poeng av at Harris jobber for å få på plass en våpenhvile. Så hun har brakt dette inn i salen og inn i partiet, sier Flaten.

Utenfor konferansesalen er det mange som ber om en annen Israel-politikk nå som Kamala Harris har tatt over. Foto: Reuters

Utenrikspolitikk er sjelden viktig i amerikanske valgkamper. Så også i år, men ...

– Det er flere måter å se dette på. Dette er ikke det viktigste temaet blant amerikanere flest, men for dem dette er viktig for, så er det veldig viktig. Så dette kan utgjøre en forskjell, sier Løkke.

– For Harris er dette et stort dilemma. For går hun for langt i den andre retningen kan hun miste Israel-vennlige velgere. Det er riktig å si at dette er en av de største utfordringene hun må balansere politisk, sier Løkke.

Natt til fredag skal Kamala Harris holde sin tale til landsmøte. Det kommer til å bli jubel.