Tilsto to ganger for politiet før hun ble drapssiktet

Onsdag fremstilles kvinnen for en fengslingsforlengelse på fire uker i Halden tingrett, etter at hun ble siktet for overlagt drap for fire uker siden.

Det var 23. mai 2015 mannen ble erklært død. Politiet åpnet undersøkelsessak den gangen fordi dødsfallet ble betegnet som mistenkelig.

– Politiet kom ikke noe videre i saken og det fremsto den gang som et naturlig dødsfall, sier politiadvokat Karin Skedsmo Danevad i Øst politidistrikt til NRK.

POLITIADVOKAT: Karin Skedsmo Danevad i Øst politidistrikt. Foto: Ingrid Mathilde Langvik

– Drapet ble sett på som mistenkelig i 2015. Kunne politiet gjort mer, tidligere i saken?

– Det ble gjort undersøkelser i 2015. Om ting skulle vært gjort annerledes får vi vurdere når vi blir ferdige med etterforskningen denne gangen, sier Skedsmo Danevad.

Overdose

I september i fjor var kvinnen i kontakt med politiet og skal ha tilstått drapet, etter det NRK får opplyst. Men hun ble ikke pågrepet og fengslet.

NRK er kjent med at politiet gjorde undersøkelser og vitneavhør i fjor høst, men det var først 23. januar i år, da kvinnen igjen tok kontakt med politiet at hun ble siktet. Hun forklarte at hun hadde drept mannen som ble funnet død. Dermed åpnet avsnittet for vold og sedelighet i Øst politidistrikt en drapsetterforskning.

Drapssiktede har nå forklart hva som var motivet for drapet og hvordan hun har drept avdøde. Etter det NRK får opplyst døde mannen av overdose.

– Hvorfor ble ikke kvinnen pågrepet i fjor høst da hun tilsto for politiet?

– Jeg har ingen kommentar til det, sier politiadvokat Skedsmo Danevad.

Kvinnens forsvarer ønsker heller ikke å kommentere dette.

– Kan foreligge nødverge

FORSVARER: Advokat John Arild Aasen forsvarer den drapssiktede kvinnen. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

– Det jeg kan si er at hun har meldt seg for politiet, og hun er lettet over å fortelle om det som skjedde, sier advokat John Arild Aasen som forsvarer kvinnen.

– Erkjenner hun straffskyld?

– Nei, hun erkjenner ikke noe straffskyld i saken. Vi har øyne oppe, både vi og politiet, om det kan foreligge en form for nødverge. At hun har vært i en vanskelig livssituasjon, men jeg kan ikke si mer om det, sier forsvareren.