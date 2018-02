Politiet var kjent med dødsfallet allerede i mai 2015, og det ble da åpnet undersøkelsessak fordi dødsfallet ble betegnet som mistenkelig.

Undersøkelsene som ble gjort den gang ga ikke politiet i Halden noen spor som gjorde at de fant grunnlag for å iverksette ytterligere etterforskning.

– Politiet kom ikke noe videre i saken og det fremsto den gang som et naturlig dødsfall, sier politiadvokat Karin Skedsmo Danevad i Øst politidistrikt til NRK.

Men den 23. januar i år tok kvinnen selv kontakt med politiet og forklarte at hun hadde drept mannen som ble funnet død. Dermed åpnet avsnittet for vold og sedelighet i Øst politidistrikt en drapsetterforskning.

– Så må vi se om etterforskningen nå viser om ting skulle vært gjort annerledes i 2015, sier politiadvokaten.

Har forklart seg om motivet

Kvinnen ble pågrepet og varetektsfengslet i fire uker med brev og besøksforbud. To av ukene i isolasjon. Bakgrunnen var fare for bevisforspillelse.

– Det er knyttet til hva hun har forklart politiet og etterforskningen vi skal gjøre videre. Vi ønsker å snakke med vitner uten at hun har mulighet til å påvirke dem, sier Danevad.

Kvinnen har også forklart seg om hvorfor hun meldte seg til politiet først tre år etter hendelsen.

Danevad bekrefter at siktede hadde en relasjon til avdøde, men hun ønsker ikke å utdype dette eller å gå nærmere inn på kvinnens forklaring av hensyn til etterforskningen.

– Det er en spesiell sak på den måten at hun selv har valgt å melde seg for politiet. Hun har forklart hva som var motivet for drapet og hvordan hun har drept avdøde. Nå må vi ettergå forklaringen hennes, avhøre vitner og hente inn informasjon om avdøde og siktede, sier hun.

John Arild Aasen er forsvarer for kvinnen som har meldt seg til politiet. Foto: Juliane Kravik / NRK

Det er advokat John Arild Aasen som forsvarer kvinnen. Heller ikke han ønsker å gå nærmere inn på hva hun har forklart for politiet.

– Jeg ønsker per nå ikke å si noe om dette, da det er en del av etterforskningen, forteller han.

Politiet ønsker å forlenge kvinnens varetektsfengsling med fire nye uker. Rettsmøtet skal holdes i Halden tingrett onsdag morgen.