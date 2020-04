Den 31. desember 2019 fikk Verdens helseorganisasjon (WHO) for første gang rapporter om en lungebetennelse «av ukjent opphav» med opprinnelse i Wuhan, Kina.

11. februar 2020 fikk sykdommen offisielt navnet covid-19. Viruset, SARS-CoV-2, tilhører en større virusfamilie, kjent som koronavirus (corona på engelsk). SARS og MERS er eksempler på andre typer koronavirus.

SARS-CoV-2 er et koronavirus (coronavirus) kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. Sykdommen har fått navnet covid-19. De fleste tilfellene av covid-19 som er rapportert (ca 80 %) har kun fått mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall, ifølge FHI

WHO anslår at 80 prosent av de som blir smittet av covid-19 får et mildt sykdomsforløp. FHI skriver dette i en rapport fra 12. mars: Det er fortsatt mye som er ukjent om den nye sykdommen covid-19. De fleste ser ut til å få mild sykdom mens et mindretall får lungebetennelse og noen få akutt lungesviktsyndrom og død. Vi vet ennå ikke letaliteten (dødsrisikoen for de smittede), men antar at den er godt under 1 prosent i gjennomsnitt. Rapporten kan du lese her.

Det antas per nå at rundt 15 prosent blir alvorlig syke. Noen av disse vil trolig trenge sykehushjelp.

Videre anslår man foreløpig at 5 prosent blir kritisk syke. I denne gruppen regnes alle som har behov for sykehusinnleggelse og de som også vil ha behov for intensivbehandling og respirator.

Koronaviruset overføres oftest gjennom dråpesmitte (hosting/nysing), men viruset antas å kunne overleve på flater fra noen timer til flere dager.

Inkubasjonstiden kan variere fra 0 til 14 dager.

Det finnes ingen vaksine mot covid-19-sykdommen. Hele verden jobber på å spreng for å utvikle en vaksine, men dette vil trolig ta lang tid. Du kan finne oppdatert informasjon og mange flere spørsmål og svar på WHOs egne sider om viruset.

KILDER: FHI, WHO

NRK Nyheter forsøker hele tiden å formidle korrekt og faktasjekket informasjon om covid-19. Vi etterstreber at alle våre saker hele tiden er oppdatert med det siste vi vet. Ettersom situasjonen og informasjonen er i kontiunerlig utvikling kan det være at det enkelte ganger forekommer feil eller at informasjonen er utdatert. Vi setter pris på om du tar kontakt med oss dersom du mener vi opplyser om noe som er feil eller senere har blitt endret.