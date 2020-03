Dette viruset endrer seg, muterer, hele tiden. Nå er det registrert nær 900 forskjellige varianter av Sars-cov-2. De aller, aller fleste endringer spiller ingen rolle. De gjør ingenting for hvor smittsomt eller farlig viruset er. Det som kan skje, er at viruset på en eller annen måte blir farligere. Det er ennå ikke sett. Det er tenkt at slike virus har det med å bli mindre farlig for menneskene over tid. Tankegangen er at dersom folk blir lite syke av viruset, vil de bevege seg mer rundt og sende viruset videre. Da vil de mindre farlige virusene bli spredd mer og utkonkurrere de som gjør mennesker skikkelig syke.Du kan si at virus som er mindre farlig, men er mer smittsomt har det med å overleve krigen menneskene fører mot det. Menneskene har det med å isolere de syke.