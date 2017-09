Terrortiltalt fembarnsfar: Skulle jobbe på bakeri i Syria

– Jeg sa til min kone at IS er det beste i Syria. Samtidig har de sider som ikke er bra. Det kan ingen benekte. Forbrytelser, drap, angrep mot sivile og eksplosjoner.

Det forteller 38-åringen via tolk. Han står i Oslo tingrett tiltalt for å ha planlagt og deltatt i terror med den Islamske stat.

– Han skaffet flybilletter til Tyrkia og bestilte ikke returbilletter, sa opp barnehageplasser og strømavtale, leste statsadvokat Jan Glent opp i sitt innledningsforedrag.

– Jeg har hatt et vanskelig liv i Botnhamn i nord, og etter at krigen i Syria brøyt ut, ble dette verre, forteller 38-åringen.

Han sier at moren var syk i Syria, og alt dette førte til at han ville dra tilbake til Syria.

Bakeri-jobb

– Dette var jo min drøm, at det skulle blir en islamsk stat med Sharia-lovgivning, og vi var enige om å dra til Syria. Jeg kjøpte billetter til Istanbul.

– Hva er din kommentar til tiltalen? spurte dommeren.

FORSVARER: Nils Christian Nordhus og Ann Helen Aarø forsvarer den 38 år gamle fembarnsfaren. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– At jeg har vært i kontakt med medlemmer med Islamsk stat, det er riktig. Det var de som fraktet meg inn i Syria. Men jeg har ikke inngått noen avtale med dem om at jeg skal verves til den bevæpnede konflikten eller være en del av den Islamske staten.

38-åringen forteller at planen var å jobbe på et bakeri.

– Det var også gode muligheter innefor olje. Jeg hadde med meg cirka ti tusen euro, forteller 38-åringen.

Kona Ruth Meyer Johansen har tidligere fortalt NRK at hun og barna ble lurt til å tro at de skulle besøke familie, da de endte opp i Syria:

– Han sa vi ble skutt om vi dro fra Syria, sa kona.

Truet på livet

Om morgenen 1. august 2014 dro 38-åringen med kone og fem barn til Istanbul, hvor de ferierte i to dager før de dro til Şanlıurfa ved den syriske grensen. Til kone og barn skal 38-åringen ha sagt at de skulle besøke moren hans.

– Etter grensepasseringen ble han og familien møtt av væpnet ISIL-personell som fraktet dem til Suluk. Der ble han sendt til treningsleir, mens familien ble plassert i et hus sammen med andre kvinner og barn tilknyttet ISIL, leser statsadvokat Jan Glent opp.

– Hvis de rømte ble de fortalt at de risikerte å få halsen skåret over, sier Glent og forteller at Ruth Meyer Johansen og barna også ble fratatt mobiltelefoner, nettbrett og ID.

38-åringen sier i sin forklaring at kona var bekymret.

– Hun sa at «jeg er redd og fryktet at jeg kommer til å dø og ikke kommer til å treffe mine barn». Jeg sa at det var trygt og at det ikke var noen kamper der.

Senere ble et av barna alvorlig syk.

– Da barna var syke så vi at situasjonen var vanskelig her, og da jeg så Ruth i denne situasjonen så sa jeg til henne «unnskyld meg, jeg trodd ikke vi skulle hvane i denne situasjonen». Hun sa at jeg må få henne ut herfra, og jeg sa ok. eg snakket med den ansvarlige personen om at jeg ville ta med min kone og barn. Han sa det var veldig farlig på egen hånd og fortalte at den Islamske staten måtte kjøre meg til grensen.

38-åringen forteller videre at de kom seg ut av Syria.

Fiskefabrikk og smed

Rettssaken startet en halvtime forsinket på grunn av transportforsinkelser fra varetektsfengsel i Kongsvinger. Norsk-syreren blir tolket i rettssal 317 i Oslo tingrett. Han oppgir at han arbeidet på en fiskefabrikk på Senja og som smed i Syria da han bodde der.

– ​Man har full bevegelsesfrihet innenfor der man er statsborger. Det prinsipielle i denne saken er om man kan straffe NN (tiltalte) på bakgrunn av at han har reist hjem, sier forsvarer Nils Christian Nordhus.

– Jo – han har ikke bare reist hjem, vil aktoratet si. Jeg tar utgangspunkt i at NN hadde ønske om å reise hjem til Syria, til Raqqa – også kjent som IS-hovedstaden. Hvis man reiser gjennom så er det forutsetning at man går gjennom de statuttene og reglene som gjaldt på stedet, sier forsvareren og viser til opplæringsprogrammet til IS.

Treningsleir i Raqqa

Etter tolv dager i Syria mener politiet at 38-åringen ble sendt til en ny treningsleir ved Raqqa. Familien ble transportert med væpnet eskorte fra Suluk til Raqqa hvor de på ny ble plassert i et hus for kvinner og barn tilknyttet ISIL.

Den 6. september fikk familien lov av IS til å returnere til Norge etter at den yngste datteren ble alvorlig syk.

38-åringen har, ifølge sin forsvarer, i mange år hatt et ønske om å bo i et Sharia-styrt samfunn, noe den Islamske stat tilbød i 2014.

– Det å bo og leve innenfor territoriet til dem Islamske stat innebærer ikke at man også deltar i organisasjonen ISIL, sier forsvareren til NRK.

Ruth Johanne Johansen er ikke til stede i Oslo tingrett der hennes tidligere mann står tiltalt for terror. Foto: Linda Pedersen / NRK

Han er tiltalt for å ha planlagt terror og for å ha tilsluttet seg en terrororganisasjon, etter at han tok med familien til Syria via Tyrkia.

Tidligere narkodømt

Tiltalte kom til Norge våren 2003 og søkte asyl. Han er tidligere dømt for narkotika i 2004, og i 2005 ble han utvist av Norge. Men han fikk innreise igjen i 2011 for å bli forent med Ruth Meyer Johansen og deres barn, til tross for at politiet i dag mener at han oppga feil ID da han kom til Norge.

38-åringen har i mange år hatt et ønske om å bo i et Sharia-styrt samfunn, forklarer Nordhus.

– Den Islamske stat tilbød dette i 2014. Det å bo og leve innenfor territoriet til dem Islamske stat innebærer ikke at man også deltar i organisasjonen ISIL, utdyper forsvareren.