Terrorsaken: Politiet bekrefter at Johanne (17) ble funnet drept

Philip Manshaus er i tillegg til terrorhandling siktet for å ha drept sin egen stesøster i familiens hjem på Eiksmarka i Bærum. Han ble mandag varetektsfengslet i fire uker. Fengslingsmøtet ble holdt bak lukkede dører i dag.

Mandag ettermiddag bekrefter politiet at det var 17 år gamle Johanne Zhangjia Ihle-Hansen som ble funnet drept på Eiksmarka.

– Det er vonde og kaotiske dager for de etterlatte, sier Elisabeth Hagen.

Hun er bistandsadvokaten til den drepte jentas mor.

Takker det islamske miljøet

Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble født i Jiangxi i Kina 18. Juni 2002. Hun ble adoptert fra Kina da hun var 2 år gammel.

Hun har tidligere vært med i Ramstad turn og gått på rideskole ved Bærum rideklubb, men har ikke vært disse stedene i de senere årene.

Hun har vært registrert på samme adresse som far og Philip Manshaus på Eiksmarka.

Tidligere i dag kommenterte ledelsen i Islamsk Råd Norge terrorsaken og drapet.

– Det har satt et støkk i mange, og at dette skjer dagen før id setter folk i ubalanse. Men heldigvis var ikke utfallet i moskeen det verste. Det er trist med drapet på den unge kvinnen, og vi kondolerer, sa leder Abdirahman Diriye.

Farens bistandsadvokat Vibeke Hein Bæra sier familien setter stor pris på denne uttalelsen.

BISTANDSADVOKAT: Vibeke Hein Bæra er bistandsadvokat for stefaren til terrorsiktede Philip Manshaus og avdøde Johanne Zhangjia Ihle-Hansen. Foto: Anne Lognvik

«Vår familie vil takke det muslimske miljøet for omtanken som er vist. Familien uttrykker sterk avstand fra hendelsen utført av et av våre familiemedlemmer og som har rammet oss så sterkt. Vi er lettet over det begrensede omfang det dog fikk for dem som befant seg i moskeen. Å bygge broer og gjensidig respekt, føles som det eneste rette for oss.»

Uklart motiv for drapet

Politiet sier de ikke har eksakt drapstidspunkt, men de har tidligere bekreftet at hun ble drept før skytingen i moskeen. Politiet har heller ikke sagt noe om drapsmetode.

– Hun ble drept i boligen, utover det ønsker vi ikke å kommentere, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby på pressekonferansen.

Han sier motivet for drapet foreløpig er uklart, og at de ikke vet om det kan knyttes til moskéangrepet.

– Det er noe vi jobber med. Vi vet ikke om det er noen sammenheng, sier Hjort Kraby.

Terrorsiktet filmet angrep i moskeen

DREPT I FAMILIENS HJEM: Krimteknikere undersøker boligen på Eiksmarka, der 17-åringen ble funnet drept lørdag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Undersøker bil

Grete Lien Metlid, leder av Felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo-politiet sier til NRK at de tror at 21-åringen tok seg moskeen i Skui i Bærum med bil.

Moskeen ligger cirka halvannen mil unna boligen hvor Manshaus stesøster ble funnet død lørdag kveld.

– Bilen er beslaglagt og det gjennomføres tekniske undersøkelser, sier Metlid til NRK.

Politiet ønsker ikke å kommentere hvilken rute 21-åringen kjørte, eller om de har noe trafikkdata eller overvåkingsvideo som viser når han forlot boligen i Eiksmarka.