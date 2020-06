Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi famler i blinde fordi regjeringen er for vage. Nå må Norge være tydelige, sier administrerende direktør Sten Ove Rolland i Fjord Norge AS.

Landsdelsorganisasjonen Fjord Norge markedsfører Vestlandet i utlandet. Ifølge dem utgjør tyske og nederlandske turister nær 40 prosent av alle overnattingsdøgn på Vestlandet i sommermånedene.

Fredag 12. juni ble det klart at grensene åpnes for nordiske land. Først etter 20. juli har regjeringen sagt at det kan åpnes for turister fra andre nærliggende land.

Nå krever Fjord Norge at regjeringen setter en dato for åpning av turistbesøk fra Tyskland og Nederland.

Administrerende direktør i Fjord Norge AS, Stein Ove Rolland, krever at regjeringen setter en dato for at Norge åpner for turistbesøk fra Tyskland og Nederland. Foto: Privat

– Gi oss en dato som både norske reiselivsbedrifter og våre tyske og nederlandske partnere kan forholde seg til, sier Rolland.

Ifølge ham er situasjonen for mange reiselivsbedrifter svært alvorlig.

– Det er kjempekritisk for Vestlandet. Vi er en eksportmotor for norsk turisme, og er ekstremt sesongutsatt. Det er om sommeren vi tjener penger, og nå har vi mistet 60 prosent av markedet vårt.

Mange av Norges største turistattraksjoner er på Vestlandet. Grafikk: Fjord Norge AS

Det er likevel ikke for sent.

– Dersom regjeringen nå gir adgang for Tyskland og Nederland fra 20. juli, så er det fortsatt håp, sier Rolland.

Mister gjester også etter 20. juli

Ekteparet Magne og Mariann Nilsen åpnet Middvik feriesenter på Karmøy for nøyaktig 25 år siden. Feriesenteret består av åtte hytter som fra slutten av april og ut september stort sett er fullbooket av tyskere som vil fiske.

– Det har bare blitt avbestilling på avbestilling. Nå er vi på bobiltur i Norge istedenfor, sier Magne Nilsen.

Magne Nilsen og kona reiste på bobilferie i Norge da turistene uteble. Foto: Privat

Nå renner avbestillingene inn også etter 20. juli, som er datoen regjeringen har sagt at det kan åpnes for turister fra nærliggende land. utenom Norden.

– Vi har avbestillinger i august også. Tyskerne avbestiller for å finne seg et reisemål i sitt eget land eller andre land. Vi har jo ingen ting å by dem når de ringer oss og spør, sier en fortvilet Magne Nilsen.

Jobber med saken

På en reiselivskonferanse i Haugesund tidligere i juni sa næringsminister Iselin Nybø (V) at regjeringen jobber med denne problemstillingen nå.

– Vi vurderer åpning til nærliggende land, utenom Norden, fram mot 20. juli. Jeg forstår kjempegodt at reiselivsnæringen vil ha beskjed så fort som mulig. Dette er beslutninger vi jobber med og mot i disse dager, sier Nybø.

Næringsminister Iselin Nybø har forståelse for at reiselivet på Vestlandet ønsker en åpningsdato for Tyskland og Nederland. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Men så lenge en dato for Tyskland ikke blir satt, vil det komme flere avbestillinger for familien Nilsen på Karmøy.

– Hvis det ikke kommer en dato snart, vil nok avbestillingene for resten av sesongen også komme. Vi får stadig vekk telefoner fra kunder som spør, men vi har ikke noe mer informasjon å gi. Det er tungt, sier Nilsen.