Telenor vraker Huawei etter sikkerhetskrav fra regjeringen

Fredag ble det klart at det er det svenske selskapet Ericsson som skal levere 5G-nettet til Telenor.

5G har lenge vært på trappene og en snakkis i teknologimiljøer, og omtales gjerne som «den neste generasjon mobilnett», eller «supernett».

KJAPT: 5G-nettet vil bli mye raskere enn 4G. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Kampen om å få levere Telenors 5G-nett har i hovedsak stått mellom kinesiske Huawei, svenske Ericsson og finske Nokia.

Etter at Huawei havnet midt i den politiske konflikten mellom USA og Kina da USA gjennomførte boikott av selskapet, har det senere blitt stilt spørsmål om den kinesiske telegigantens sikkerhet.

Nå kommer det frem at regjeringen har satt krav til hvordan Telenor og andre teleselskaper skal gå til anskaffelse av 5G-leverandør, særlig fordi nødnettet skal inn i de kommersielle mobilnettene fra 2026.

– Vi har stilt et krav om at hvis selskapene velger leverandører fra land vi ikke har sikkerhetsavtaler med, så må de velge mer enn én leverandør. Helt konkret innebærer det at 50 prosent av basestajonene må komme fra et land som Norge har sikkerhetsavtale med, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup til NRK.

Dette kravet har ikke vært kjent for leverandørene før regjeringen offentliggjorde det i dag.

– Det betyr at man kunne valgt å bruke Huawei, men da måtte man også valgt en annen leverandør i tillegg, forklarer Astrup.

Stor kamp

For to måneder siden valgte Telia også den svenske telegiganten, og vraket dermed også Huawei i 5G-utbyggingen.

– Hva er det som gjør at dere velger svenske Ericsson foran kinesiske Huawei denne gangen?

– Vi har hatt en åpen forhandlingsprosess med alle leverandørene. Vi har valgt på bakgrunn av kommersielle vilkår og teknisk kvalitet. Så har vi også tatt sikkerhetsmessige vurderinger, sier Brekke til NRK.

Sigve Brekke, bedriftsleder i Telenor, sier 5G er et nettverk som er uendelig mye raskere. Foto: Helle Westrum / NRK

Brekke understreker at Telenor har et ansvar for at deres nettverksløsninger er sikre, men vil ikke utdype vurderingen nærmere enn det.

5G kan romme nødnettet

For øyeblikket tester Telenor 5G-nettet på ti steder i Norge og på utvalgte steder i Danmark, Sverige, Finland, Thailand og Malaysia.

I praksis vil signalene komme gjennom lufta, og ikke gjennom bakken. Man kan dermed beholde WiFi-rutere, men i stedet for å ha ledningen inn i huset, vil en mobilsender ta signalene gjennom lufta.

Ingebjørg Øfsthus, teknologisk leder i Telenor, sier til NRK at det nå vil bli mulighet for helsevesen, brann og politi å gjøre jobben sin på en mye tryggere måte med det nye nettet.

– Det er bestemt at framtidens nødnett skal bygges inn i det kommersielle. 5G-nettet er mye mer robust, og faren for nedetid er mye mindre, sier Øfsthus.

Ingebjørg Øfsthus, teknologisk leder i Telenor, utelukker ikke at 5G vil romme nødnettet også. Foto: Helle Westrum / NRK

Hun utelukker ikke at 5G-nettet er det nettet som etter hvert rommer nødnettet, siden det nye nettverket kan isoleres på en helt ny måte.

Utbyggingen vil ta fire til fem år

Ifølge en børsmelding fra Telenor vil oppgraderingen av nettet ta fire til fem år.

– Vi har valgt Ericsson som en 5G-leverandør, men det kommer til å ta tid til å rulle dette ut til hele Norge. I den perioden skal vi sørge for å ha et godt eksisterende nettverkstilbud til nåværende kunder, og derfor kommer vi også til å fortsette å jobbe sammen med Huawei i den perioden, sier Brekke til NRK.

Huawei – verdens største teknologiselskap – ble svartelistet av president Donald Trump og pekt ut som en sikkerhetsrisiko for vesten.

Huawei-grunnlegger Ren Zhengfei har tidligere sagt til NRK at Norge, som en nær alliert av USA, ikke har noen grunn til å frykte Huawei.