Reallønnen synker når prisveksten øker mer enn lønnsveksten. Det var tilfellet for de fleste grupper av arbeidstakere i fjor som altså fikk svakere kjøpekraft.

I dag la lederen for utvalget Ådne Cappelen fram den foreløpige utvalgsrapporten som i detalj forteller hvor mye reallønna har krympet.

TBU-LEDER: Ådne Cappelen legger i dag fram utvalgsrapporten som i detalj forteller hvor mye reallønna har krympet. Foto: Hedvig Bjørgum

Lønnsvekst spises opp av prisvekst

– I fjor var lønnsveksten lavere enn prisveksten. Dermed fikk mange arbeidstakere lavere kjøpekraft enn i 2015, opplyser YS’ sjeføkonom og medlem av TBU, Helle Stensbak i en pressemelding.

Den gjennomsnittlige reallønnen etter skatt gikk ned med 1,2 prosent fra 2015 til 2016.

Lønnsveksten fallt fra 2,8 prosent i 2015 til 1,7 prosent i fjor. Mens prisveksten økte fra 2,1 prosent til hele 3,6 prosent i samme periode.

Industriarbeiderne fikk den svakeste lønnsutviklingen, med en vekst på 2 prosent i fjor. Statlige ansatte fikk 2,4 prosent i lønnsvekst, mens kommuneansatte og finansnæringa gikk opp 2,5 prosent.

Men prisene økte altså mer enn snittlønna for samtlige av disse gruppene.

Trøblete start på lønnsoppgjør

Rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) kan gi en trøblete start på vårens lønnskamp. LO-leder Gerd Kristiansen er beredt til å kjempe for at arbeidstakerne får bedre uttelling for lønna si i år enn i fjor.

– Vi har hatt to oppgjør der vi har hatt veldig moderate krav. Det betyr at alle som har hatt sentrale oppgjør, sitter igjen med omtrent ingenting. Det må vi få gjort noe med, sa Kristiansen til NTB i forrige uke.

Mellomoppgjør

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør der det forhandles om lønn og ikke øvrige prinsipper i tariffavtalene som tilfellet er ved hovedoppgjør. LOs representantskap vil kommende tirsdag konkretisere sine krav i det som ventes å bli et samordnet oppgjør. Det er ventet at LO vil prioritere lavtlønte og fremme krav som trekker i retning av likere lønn mellom menn og kvinner.

Norsk økonomi ikke friskmeldt

Kravoverleveringen mellom LO og YS og motparten NHO er avtalt 6. mars. Om arbeidslivsorganisasjonene står et stykke fra hverandre i synet på hva lønnstilleggene bør være, er de enige om at norsk økonomi ennå ikke er friskmeldt.

Det er fortsatt store problemer i petroleumsindustrien med oppsigelser og permitteringer og nedgang i investeringer.

– Det betyr, dessverre, at vi er avhengige av fortsatt moderasjon, sa NHO-leder Kristin Skogen Lund til NTB etter forrige ukes møte i regjeringens kontaktutvalg for partene i arbeidslivet.

