Stavangers største hull kan havne i Høyesterett

Den svært attraktive tomta nær Konserthuset i Stavanger skulle egentlig romme et storslått Scandic-hotell. I stedet har tomta i over to år vært preget av et gapende hull.

Bakgrunnen er en krangel og rettssak om kontraktsbrudd og millionerstatning.

Utbygger Kjell Madland ble i tingretten dømt til å betale 35 millioner kroner i erstatning til entreprenør Skanska for å ha brutt kontrakten om byggingen av hotellet til 380 millioner. Erstatningsbeløpet er det Skanska beregnet at selskapet ville hatt i fortjeneste om prosjektet ble realisert.

Gulating lagmannsrett har imidlertid frikjent Madland for erstatningskravet.

Ikke åpning for erstatning

Lagmannsretten mener at det ikke står noe i kontrakten som gjør at Skanska kan kreve erstatning for tapt fortjeneste.

– Vi er godt fornøyde med at vi har vunnet fram når det gjelder erstatningskravet, sier Stede G. Nilsen, som er Kjell Madlands advokat.

Madland selv ønsker ikke å kommentere dommen.

Den øde tomta er svært attraktiv. Stavanger sentrum er ti minutters gange unna. Dessuten holdet et knippe oljeselskaper til i et kompleks rett bak det lyse grønne bygget på bildet. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Stridens kjerne er at Madland ikke hadde finansieringen i orden da hans selskap Herman Wedels plass (nå Sverdrups Gate 20 AS) inngikk kontrakt med Skanska om prosjektering og bygging av det nye hotellet i Tanke Svilands gate. Madland fikk frist til 5. september 2014 for å få finansieringen i orden, men overholdt ikke denne.

– Må få en konsekvens

– Skanska mener dommen er uriktig og i strid med flere avgjørelser fra Høyesterett om hvordan kommersielle avtaler mellom profesjonelle parter skal tolkes. Skanska vant saken fullstendig i tingretten og resultatet skulle blitt det samme i lagmannsretten. Anke til Høyesterett vurderes av disse grunner, skriver Skanskas advokat Per Magne Ristvedt i en SMS til NRK.

Advokaten skriver videre at det å «totalt» bryte en kontrakt på 380 millioner kroner slik Madlands selskap har gjort «burde og må få en rettslig konsekvens».

Får penger for arbeid

Lagmannsretten er imidlertid enig med tingretten i at Skanska skal ha 3,5 millioner kroner for utført arbeid – nærmere bestemt prosjektering av hotellet.

Madlands advokat Stede G- Nilsen sier til NRK at de ikke har tatt stilling til om de ønsker å anke dette punktet til Høyesterett.

Når det gjelder saksomkostningene gikk entreprenøren på nok et tap. Lagmannsretten mener saksomkostningene må deles mellom partene, men dømmer Skanska til å betale mesteparten – over 2,5 millioner kroner. Madland må betale en drøy million.

Vil bygge boliger

Scandic har trukket seg fra avtalen med Madland, som nå, ifølge Stavanger Aftenblad, heller vil bygge boliger på tomta i Tanke Svilands gate.

Men tomta er fremdeles regulert til hotellvirksomhet, og kommunen mener det kan bli vrient å få til boliger her.

Sist gang det skjedde noe på tomta var våren 2015. Da ble bygninger revet og hullet ble gravd ut.