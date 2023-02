Teigen lånte penger av tobakkslobbyister mens Frp jobbet for tobakksfri snus

Ordinær spørretime i Stortinget, 2. mars 2022:

Fremskrittspartiets helsepolitiker Bård Hoksrud stiller helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) spørsmål om Helsedirektoratets nylige avslag på en søknad fra snusgiganten Swedish Match om å selge tobakksfri snus i Norge.

– Mener helseministeren da at vi skal tilføre sukker i sukkerfri brus, eller er helseministeren enig i at det er en helseeffekt av at folk bruker tobakksfri snus? spør Hoksrud.

– Vi har altså et system som gjør at man må putte tobakk inn i snusen for at den skal bli lovlig og kunne selges i Norge. Det høres veldig molboaktig ut.

TOBAKKSFRI: Frps helsepolitiker Bård Hoksrud kalte det «molboaktig» at Norge ikke tillater snus uten tilsatt tobakk i spørretimen 2. mars 2022. Bildet er fra en tidligere spørretime. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kommunikasjonssjef i skvis

I samme periode som Hoksrud problematiserte en avslått søknad fra snusgiganten Swedish Match, var Fremskrittspartiets daværende kommunikasjonssjef Espen Teigen i en privatøkonomisk skvis.

I februar 2022 spør han Nils Erlimo, kommunikasjonsdirektør i Swedish Match, om et lån.

PRIVATSAK: Kommunikasjonsdirektør Nils Erlimo i Swedish Match vil ikke si hvor stort beløp han lånte til Espen Teigen. Foto: Swedish Match

– Ja, jeg valgte å gjøre det i en situasjon som opplevdes akutt og alvorlig for ham, skriver Erlimo i en SMS til NRK.

Erlimo bekrefter at han lånte Teigen penger i februar 2022, men vil ikke si hvor mye.

– Summen syns jeg er en privatsak.

Men Teigen hadde større behov for penger.

Han henvendte seg til seniorrådgiver Lasse Lehre i PR-byrået Kruse Larsen.

Lehre har i flere år jobbet med påvirkningsarbeid for Swedish Match. Snusgiganten står på Kruse Larsens åpne kundeliste.

I 2021 stod Lehre oppført som del av delegasjonen fra Swedish Match på en konferanse avholdt av «Middle East & Africa Duty Free Association» i Dubai.

LÅNTE TIL EN KOMPIS: Seniorrådgiver Lasse Lehre i Kruse Larsen bekrefter at han lånte penger til Espen Teigen i februar 2022. Foto: Kruse Larsen

– Espen Teigen var en kompis av meg, som sa han var i en vanskelig situasjon og måtte ha et lån. Det skulle bare vare frem til han fikk lønn, og han gjorde opp etterpå. Mer problematisk var det ikke – verken da eller nå, skriver Lehre i en SMS til NRK.

Lehre opplyser at han har lånt Teigen penger ved flere anledninger.

– Jeg lånte ham 2000 kroner i februar 2022. Jeg hadde tidligere lånt ham 1000 kroner i april 2021, og 2500 kroner i september 2021, lån som ble betalt tilbake etter kort tid.

Hei! Vet du noe om denne saken? Send meg gjerne et tips!

– Lånte penger av noen kompiser

Espen Teigens periode som kommunikasjonssjef i Fremskrittspartiet ble kort. Han var i stillingen fra januar 2022 og det ble kjent at han sluttet den 16. mars i fjor.

På spørsmål om han i denne perioden var involvert i utspill eller budskapsutforming rundt snus og tobakk i Frp, eller deltok på møter med Swedish Match, svarer Teigen på SMS.

– Nå tror jeg ikke jeg hadde noe spesielt med akkurat denne saken å gjøre. Men helt uavhengig av det er dette en merkelig sak.

– Ifølge denne logikken skal Frp ha blitt påvirket til å følge egen liberale snuspolitikk, på basis av at jeg lånte penger av noen kompiser.

Teigen mener lånene ikke hadde noe med rollen hans som kommunikasjonssjef å gjøre, men rett og slett var en håndsrekning mellom venner.

– Nils og Lasse er kompiser av meg som var snille og hjalp meg i en vanskelig situasjon. Jeg ville aldri skrevet om dem som journalist, da de er kompiser.

Teigen har ifølge mediedatabasen Retriever skrevet 8 artikler som journalist i Nettavisen som omtaler Swedish Match. De fleste sakene er fra 2019. Den nyeste artikkelen er fra oktober 2020. I en av artiklene problematiserer Teigen forbudet mot tobakksfri snus.

– Jeg vil gjerne beklage til Nils og Lasse som må dras gjennom dette, på basis av at de er gode kompiser av meg. Det syns jeg er trist, skriver Teigen.

TO SKRITT BAK: Espen Teigen har i flere perioder vært rådgiver for Sylvi Listhaug, og var også en kort periode kommunikasjonssjef i partiet. Foto: Terje Pedersen / NTB

SV: – Svært uheldig

SVs helsepolitiske talsperson Marian Hussein reagerer på at Teigen har lånt penger av tobakkslobbyen mens Frp har jobbet for tobakksfri snus.

SVÆRT UHELDIG: SVs helsepolitiker Marian Hussein sier hun forutsetter at Fremskrittspartiet rydder opp i en situasjon der det kan stilles spørsmål om bindinger. Foto: Javad M.Parsa / NT

– Det er svært uheldig at det har oppstått en situasjon der det kan stilles spørsmål om partiers bindinger til næringsinteresser og bakgrunn for spørsmål som er stilt i stortinget. Jeg forutsetter at Fremskrittspartiet vil rydde opp i dette og tar avstand fra en slik praksis.

Listhaug taus om Teigen

Frp-leder Sylvi Listhaug ønsker ikke å stille til intervju med NRK, eller å besvare spørsmål hun har fått oversendt om saken:

Var du kjent med at Teigen som din kommunikasjonssjef hadde private lån til representanter for tobakksindustrien?

Syns du det er i orden at kommunikasjonsfolk med ledende stillinger i partiet har privatøkonomiske bindinger til aktører som jobber aktivt for å påvirke politikken?

Deltok Teigen i perioden som kommunikasjonssjef i budskaps- eller politikkutforming rundt snus og tobakk, deltok han i møter eller dialog med aktører på feltet, eller ga han innspill på tobakksfeltet til deg og andre i partiet?

Er du sikker på at du har full oversikt over hvem Teigen har lånt penger av i perioden han var kommunikasjonssjef i Frp?

Reiser dette spørsmål om Frps habilitet og uavhengighet overfor tobakkslobbyen?

TAUS: Sylvi Listhaug ønsker ikke å stille til intervju med NRK om hennes tidligere rådgivers lån til tobakkslobbyister. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Vi har ingen mulighet til å hverken å ha oversikt over, eller gå ut med detaljerte opplysninger om nåværende eller tidligere ansattes privatøkonomi, skriver partiets kommunikasjonssjef Jon Engen-Helgheim i en e-post til NRK.

– FrPs politikk rundt snus har vært kjent og uendret lenge, helt uavhengig av det NRK nå tar opp. For ordens skyld vises det til at tilsvarende spørsmål om tobakksfri snus ble stilt av Frp i mai 2021, altså lenge før de omtalte forholdene oppsto, skriver Helgheim.