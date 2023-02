Nettavisen-journalist lånte penger av kilder

I en fraværsdom fra Forliksrådet i Oslo datert 23. november 2022 dømmes Teigen til å tilbakebetale 28.345 kroner til Tor Bernhard Slaathaug, leder av stiftelsen Rettferd, tidligere Rettferd for taperne.

Lånet fra Slaathaug til Teigen var på 27.000 kroner, fremgår det av dommen. I tillegg kommer rettsgebyr.

Teigen har til sammen skrevet 9 artikler som journalist i Nettavisen der Slaathaug har medvirket, ifølge mediedatabasen Retriever.

«Jeg har i noen situasjoner der økonomien har vært veldig presset, spurt folk om lån, og dette skammer jeg meg over. Men jeg vil understreke at det har aldri blitt sammenblandet med jobb eller rolle», skriver Teigen i en e-post til NRK.

NRK får også bekreftet at Teigen i minst ett annet tilfelle har lånt penger av en person han har benyttet som kilde i en artikkel i Nettavisen, og i minst ett tilfelle spurt en kilde han har intervjuet i Nettavisen om å få låne penger.

I slutten av januar ble det kjent at Teigen og Nettavisen går hver til sitt, og Teigen jobber i dag ikke i avisen lenger.

Lånte i dagene rundt artikkel

I forliksklagen skriver Slaathaug i stiftelsen Rettferd at han den 23. mai i fjor lånte Teigen 3000 kroner gjennom en Vipps-utbetaling.

Dagen etter, 24 mai, sendte Slaathaug ytterligere 2500 kroner via Vipps.

Den 26. mai publiserer Nettavisen artikkelen «Slår alarm om to år saksbehandlingstid for misbrukte barn», som er et intervju med Slaathaug skrevet av Espen Teigen.

Dagen etter, den 27. mai, vippser Slaathaug ytterligere 1500 kroner til Teigen, før han til slutt låner Teigen 20.000 kroner den 20. juni i fjor.

Slaathaug sier til NRK at det hele startet med spørsmål om å låne noen få tusen kroner for en kort periode, fordi Teigen var i en skvis.

– Ja, to tre tusen. Så fikk han et enkeltbeløp av større sum, fordi han snakket om økonomiske utfordringer og hadde en konkret løsning til disse. Hvor jeg satte en tydelig betalingsfrist, og fikk en forståelse for at den var OK, sier Slaathaug.

Ikke koblet til redaksjonell omtale

Slaathaug sier han hadde en profesjonell relasjon til Teigen, og kjente ham primært gjennom journalistisk kontakt. Han sier lånet til Teigen ikke på noen måte var koblet til et ønske om redaksjonell omtale.

GIKK RETTENS VEI: Tor Bernhard Slaathaug i stiftelsen Rettferd gikk til Forliksrådet med kravet mot Teigen etter å ha lånt ham 27.000 kroner. Foto: Foreningen Rettferd

– Jeg har ikke en oppfatning av at jeg har hatt behov for å betale meg inn til Espen Teigen, nei, sier Slaathaug til NRK.

De fleste artiklene Teigen har skrevet om Slaathaug i Nettavisen er fra 2019. Slaathaug understreker at den første henvendelsen fra Teigen om å låne penger kom i mai 2022.

– Hadde jeg hatt interesse av å kjøpe meg inn hos en Nettavisen-journalist ville jeg neppe dratt fyren inn til Forliksrådet senere med noe som ville blitt en offentlig dom, sier Slaathaug.

– Artikkelen 26. mai skjer etter at du har lånt ham penger. Er Teigen da uavhengig?

– Det er en vurdering han som journalist må ta i første omgang. Den saken du viser til er en sak som jeg i utgangspunktet kontaktet Nettavisen om en måned tidligere. Forespørsel om lån kommer først senere i mai. Selve innsalget til saken om saksbehandlingstiden i Statens sivilrettsforvaltning ser ikke jeg i sammenheng fra min side.

VALGVAKE: Espen Teigen har vært tilknyttet Nettavisen og Fremskrittspartiet i flere perioder. Her fra Frps valgvake i 2021. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Espen Teigen skriver til NRK at han «selvsagt aldri, under noen omstendighet» har tatt betaling for redaksjonell omtale.

Han bekrefter at han har lånt penger av Slaathaug, men skriver at den aktuelle saken var ferdig skrevet før pengene ble utbetalt.

«Jeg skriver naturlig nok ikke saker som kommer fra folk jeg har lånt penger av. Det ville vært uryddig og brutt med alt av journalistisk integritet.

Når jeg ser over loggen, som dere også har fått innsyn i, fremstår det som om lånet er gitt underveis i at jeg skrev en sak han kommenterte.

Det stemmer ikke – saken var ferdigskrevet før, men jeg forstår veldig godt at dette fremstår uryddig, og det vil jeg gjerne beklage innstendig for.

Uansett om sannheten er krystallklar, skal ikke journalister gjøre ting som stiller spørsmål ved integriteten, så det vil jeg gjerne beklage for. Jeg håper virkelig ikke noen tror jeg har holdt på sånn», skriver Teigen i en e-post.

Nettavisen-redaktør: – Går gjennom alle artikler

Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum sier de har vært kjent med at Teigen har lånt penger av generalsekretæren i stiftelsen Rettferd i «noen dager».

Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum sier avisen selv har funnet et annet eksempel der Teigen har gjeld til en person han har intervjuet. Foto: Mariam Butt / NTB

– Vi har også funnet et annet eksempel på en situasjon der journalisten har gjeld til en person han siden har intervjuet, men her er det ikke sammenfall i tid, skriver Stavrum i en e-post.

Stavrum kaller sakene et klart brudd med pressens Vær Varsom-plakat og Nettavisens etiske retningslinjer.

– Bindinger er ødeleggende for troverdigheten, og en slik sak er selvsagt ikke heldig for Nettavisen. Vi vil arbeide grundig for å få alle fakta på bordet og være åpne om det vi finner.

– Over tid er håpet at det vil bidra til at vi vinner tilbake tapt troverdighet på denne saken, som altså gjelder en tidligere medarbeider, skriver Stavrum.

Sjefredaktøren sier at hele Teigens produksjon i Nettavisen nå blir gjennomgått.

– Vi lar sakene være offentlig tilgjengelig midlertidig slik at offentligheten kan se hvilke saker det er snakk om, men tydelig merket om bindinger og mulig inhabilitet. Siden sakene har alvorlige mangler på habilitet, vil vi slette dem fra publisering etter noen dager slik at de ikke ligger offentlig tilgjengelig.

– Det handler om å reise seg igjen

Teigen skriver at han har vært gjennom en vanskelig periode, men nå har fått ekstern hjelp til å rydde opp i privatøkonomien.

«Også skal jeg bli frisk og rask og kjøre på igjen. Vi kan alle falle. Men det handler om å reise seg igjen. Det gjør jeg nå», skriver Teigen.

Slaathaug sier han fortsatt ikke har fått pengene sine, og at saken nå ligger hos Namsfogden i Oslo.

– Jeg registrerer at han har sagt at han ønsker å gjøre opp i skattesaken, og da håper jeg han ønsker å gjøre opp i forhold til undertegnede. Jeg syns det er rett og rimelig, sier Slaathaug til NRK.