Listhaugs tidligere spinndoktor har fått skattekrav for pendlerbolig

Skatteetaten har økt Teigens skattbare inntekt med 395.411 kroner for perioden 2016 til 2018, og beregnet en økt skatt på 173.091 kroner for samme periode, viser innsyn i ligningen NRK har fått fra Skatteetaten.

Datoen for Teigens nye skatteberegning er i midten av november 2022, samtidig som Skatteetaten fattet vedtak i flere av de andre pendlerboligsakene.

Espen Teigen var i flere år Sylvi Listhaugs rådgiver, og hadde blant annet ansvaret for Listhaugs kontoer på sosiale medier.

I 2016 var det Listhaugs Facebook-innlegg om at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet», som førte til at hun måtte gå av som justisminister.

– Jeg har driti meg ut

I en e-post til NRK erkjenner Teigen at deler av skattekravet knytter seg til pendlerboligen han disponerte som politisk rådgiver for Listhaug, men skriver at «en stor del av summen» knytter seg til en skattebaksmell for andre forhold som ikke har med pendlerboligen å gjøre.

«Det er helt åpenbart at jeg har driti meg ut, og det handler først og fremst om dokumentasjonskrav. Jeg har selvsagt leid bolig og hatt utgifter med det i Trøndelag», skriver Teigen.

Teigen har ikke besvart spørsmål om hvor stor del av skattekravet som er knyttet til pendlerboligen, og hvor mye som skyldes andre forhold.

Han har heller ikke svart på om han også er ilagt straffeskatt.

Teigen har ikke ønsket å gi NRK innsyn i vedtaket fra Skatteetaten.

TO SKRITT BAK: Espen Teigen har i flere omganger vært rådgiver for Sylvi Listhaug. Han var også en kort periode pressesjef i Fremskrittspartiet. Foto: Torstein Bøe / NTB

Leide av venn som døde

Flyttehistorikken til Teigen viser at han meldte flytting fra Oslo til en adresse på Hell utenfor Trondheim i 2015. Han ble utnevnt som politisk rådgiver for Sylvi Listhaug i februar 2016.

Teigen meldte flytting tilbake til Oslo da han gikk ut av regjeringsapparatet i 2018.

Ifølge Teigen skyldtes flyttingen at han allerede hadde fått et konkret jobbtilbud i en bedrift i Trøndelag da rådgiverstillingen i Justisdepartementet dukket opp.

«Jeg hadde signert kontrakt og hele pakken. Har ingenting med at det plutselig ble mulighet for stilling som politisk rådgiver. Hadde aldri i livet orket å flytte et helt lass med ting opp til Trøndelag, for deretter å returnere som en bumerang tilbake til Oslo», skriver han.

Teigen skriver at han var reell ukependler til Trondheim i perioden han hadde pendlerbolig i Oslo.

Han viser blant annet til at han fikk seg kjæreste i Trondheim i denne perioden.

Daværende justisminister Sylvi Listhaug understreket at hun gir en uforbeholden unnskyldning da hun møtte presse i vandrehallen i Stortinget 15. mars 2018. Saken gjaldt Facebook-innlegget der Sylvi Listhaug hevdet Arbeiderpartiet setter terroristenes rettigheter foran nasjonens sikkerhet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Teigen mener skattekravet for pendlerboligen bunner i at han mangler dokumentasjon for at han leide deler av en kjellerleilighet av en venn.

«Så har jeg vært elendig på å dokumentere på en god nok måte leieforholdet, for dette var med noen jeg kjente. Dermed har jeg bare heist flagget og erkjent at jeg har driti meg ut på reglene, selv om jeg selvsagt var helt legitim pendler til Trøndelag».

NRK har spurt om Teigen har noen som helst skriftlig dokumentasjon på leieforholdet med vennen, i form av en leiekontrakt eller kopi av e-post.

Til dette svarer Teigen at «jeg har allerede vedkjent meg at jeg dreit meg fullstendig ut».

Teigen forklarer at vennen han leide av senere døde av sykdom, og skriver at «dermed har jeg heller ingen som kan backe meg i påstandene mine».

Dekket offentlig sløsing

Teigen har i to perioder vært ansatt som journalist i Nettavisen, der han har profilert seg på å skrive saker om offentlig sløsing.

Teigen skrev blant annet flere saker om finansmannen Are Søbergs prosjekt «Sløseriombudsmannen».

Han skrev også flere kritiske artikler om offentlige milliontilskudd til forsknings- og kunstprosjekter.

Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum har også engasjert seg i debatten om pendlerboligsakene.

I fjor, mens Teigen igjen jobbet i Nettavisen, skrev Stavrum at «skattesnyterne med gratis pendlerbolig må legge kortene på bordet nå».

I dag vil Stavrum ikke kommentere skattekravet mot sin tidligere medarbeider, eller svare på om han mener Teigen er en skattesnyter:

STÅR FAST: Gunnar Stavrum sier han ikke vil kommentere privatøkonomien til en tidligere medarbeider. Foto: Mariam Butt / NTB

– For det første kjenner jeg ikke til hans sak, så jeg kan ikke kommentere hans sak. Det jeg skrev i november i fjor står fast.

– Hva tenker du om at en av dine medarbeidere nå har fått et sånt krav?

– Jeg vil ikke kommentere en tidligere medarbeiders personlige økonomi og en sak jeg ikke kjenner. Så da får jeg bare si at det vil jeg ikke kommentere.

Teigen mener ingen trenger å bekymre seg for det offentliges inntekter.

«Den som måtte være bekymret for de offentlige finansene kan også trøstes med at hver eneste krone, og vel så det, blir betalt og ordnet opp», skriver Teigen, og fortsetter:

«Selvsagt er det dritkjipt for meg å betale en enorm sum til skatteetaten, men når man har gjort noe feil, må man gjøre opp for seg – og innrømme feil, også må man gå videre».

BAKSMELL: Espen Teigen innrømmer skattesmell for pendlerboligen han hadde som politisk rådgiver i Justisdepartementet mellom 2016 og 2018. Teigen mener han var «reell ukependler» til Trondheim. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Listhaug taus om Teigen

Frp-leder Sylvi Listhaug var høsten 2021 svært kritisk til politikernes pendlerboligordninger, og mente reglene måtte strammes opp.

– Det har vært mange sånne saker de siste årene – i mange ulike partier. Så det må vi bare prøve å få slutt på. For det går utover tilliten til alle sammen, sa Listhaug til VG i september 2021.

I denne perioden var Teigen hennes rådgiver.

At han nå er blant dem som har fått et skattekrav, ønsker Listhaug i dag ikke å kommentere.

– Listhaug mener at de som har saker, må rydde opp i sakene. Det sa vi den gangen, og det står seg fortsatt, sier Frps kommunikasjonssjef Jon Engen-Helgheim.