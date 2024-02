Taylor Swifts pappa etterforskes for å ha overfalt paparazzi

Australsk politi mottok meldinger om en at en 71-åring hadde overfalt en 51-åring rundt klokken halv tre i natt, opplyser de til avisen The Sydney Morning Herald.

– Den yngre mannen anmeldte hendelsen og etterforskning er nå i gang, opplyser politiet til avisen.

Det skal være Taylor Swifts pappa, Scott Swift, som etterforskes for å ha overfalt en paparazzifotograf i Sydney natt. Ifølge AFP forlot han Australia kort tid etter hendelsen.

Til avisen bekrefter paparazzi Ben McDonald, at det var han som anmeldte hendelsen.

– Jeg var bare ute for å gjøre jobben min, å jakte på Taylor, sier McDonald.

PÅ TURNÉ: Taylor Swift er for tiden på verdensturné og har den siste uken spilt flere konserter i Australia. Foto: AFP

En talsperson for Taylor Swift har også bekreftet at det oppstod en konfrontasjon.

Hendelsen skal ha foregått i nærheten av en luksusyacht som lå forankret utenfor havneområdet Neutral Bay i den australske storbyen.

– Dyttet rundt med paraplyer

Superstjernen skal ha gått av yachten med en gigantisk paraply, etterfulgt av et par sikkerhetsvakter, forteller McDonald videre.

ANMELDTE OVERFALL: Paparazzifotografen Ben McDonald. Foto: AP

– Sikkerhetsvaktene dyttet oss rundt med paraplyene. Så bestemmer faren seg på et tidspunkt for å blande seg og retter et slag, hevder paparazzifotografen.

Men Taylor Swifts talsperson skal være av en annen oppfatning av hva som skjedde:

– To personer dyttet seg frem mot Taylor på aggressivt vis, grep etter sikkerhetsvaktene og truet med å dytte en kvinnelig ansatt i vannet, sier talspersonen The Sydney Morning Herald har snakket med.

Dette avviser McDonald som fabrikkering.

– Det er en absolutt løgn, sier han.

– Det var ingen aggressiv oppførsel. Den aggressive oppførselen var helt og holdent fra deres side. Dette er et forsøk på å endre historien.

Politiet har ikke bekreftet navnet på mannen som etterforskes. Hverken McDonald eller Scott Swift skal ha hatt behov for helsehjelp etter sammenstøtet.

MEKTIG: Taylor Swift har den siste tiden satt flere verdensrekorder. Senest i natt slo hun nok en Billboard-rekord, ettersom albumet hennes har ligget på topp 200-listen i 384 uker. Sist rekorden ble satt, var av Beatles. Foto: AFP

– Et sjokk

Fotografen sier han er «øm i siden», men ellers uskadet. Han kaller likevel konfrontasjonen sjokkerende.

– Det var et sjokk. Det var helt unødvendig, sikkerhetsvaktene hadde alt under kontroll, sier McDonald til den australske avisen.

– Men nå er det i hendene til politiet.

Scott Swift, ofte omtalt som «Papa Swift» av Taylor Swift-fans, har vært til stede på omtrent alle datterens konserter siden hun tok fatt på verdensturnéen Eras World Tour.

Flere ganger i løpet av turnéen har «Papa Swift» overrasket fans med hyggelige og overraskende gjerninger. En fan har blant annet fortalt om hvordan han ga gratis adgang til Taylor Swifts VIP-område til en mor og datteren hennes.

Han skal også ha invitert flere fans til å se på konsert fra det eksklusive teltet for venner og familie, og levert personlige og håndskrevne brev fra Taylor Swift til dem.

Under en av konsertene i Sydney den siste uken, delte 71-åringen også ut frukt og mat til fans.