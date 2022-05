Tar med pensjonister og studenter i medlemstallet

«Det må utvikles nye kreative løsninger i rekrutteringsarbeidet», står det i forslaget til LOs program for 2022–2025 som skal vedtas på LO kongressen denne uka. Et av fagbevegelsens viktigste mål er å få flere medlemmer for å øke egen styrke. LO leder Peggy Hessen Følsvik lanserte i et VG-intervju i april

at hun ville fortsette som LO-leder. Hun satte da mål om at LO skulle passere en million medlemmer med henne ved roret. Og hun sa det bare var snakk om noen få tusen medlemmer før målet var nådd. Det hun, LO og de andre hovedsammenslutningene ikke snakker like høyt om er at en god del av medlemmene ikke er yrkesaktive. Svært mange er pensjonister. En del er studenter.

Blåser opp medlemstallene Medlemstall hovedsammenslutningene Yrkesaktive Totalt medlemstall Dato LO 628 000 983000 1.4.2022 UNIO 276 000 389 000 1.1.2022 YS 152000 230 000 1.1.2022 Akademikerne 192000 231 000 1.1.2022

– Hvorfor snakker dere om en million medlemmer som et mål når antallet yrkesaktive medlemmer er langt lavere?

LO lederen har ikke tid til å selv svare på spørsmålet om millionmålet hennes. LO-sekretær Terje Olsson med ansvar for rekruttering skriver:

– Som landets desidert største arbeidstakerorganisasjon, har vår viktigste oppgave alltid vært å kjempe for arbeidsfolk rettigheter og et mer likestilt og rettferdig samfunn. Det gjelder selvfølgelig også for dem som i en årrekke allerede har bidratt til fellesskapet gjennom et langt yrkesliv. Det skal vi fortsette å gjøre og derfor er det LOs totale medlemstall vi forholder oss til. At en andel av våre medlemmer allerede har vært medlemmer i en årrekke, og ikke lenger i jobb, er en naturlig del av vår rolle som representant for arbeidstakere i alle aldre.

600.000 ikke yrkesaktive

Samlet har de fire hovedsammenslutningen i norsk fagbevegelse nærmere 600.000 medlemmer som ikke er yrkesaktive.

– Disse tallene ligger helt åpent hos oss, sier kommunikasjonssjef i UNIO, Jan Christian Kolstø.

Unio organiserer blant annet mange lærere og sykepleiere.

– Er det mest relevante tallet på yrkesaktive?

– Det kan godt være, men vi er som sagt helt åpne om de tallene vi har og hva de representerer. Både når det gjelder kjønn, forbund, forhandlingsområde og yrkesaktivitet, fortsetter Kolstø.

Konstituert leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg er mest glad for at de vokser.

– Det totale medlemstallet viser både oppslutningen om det organiserte arbeidslivet, og innflytelsen til hver enkelt hovedorganisasjon. Akademikerne har den største andelen yrkesaktive blant hovedorganisasjonene, og det tallet er en viktig målestokk for oss. Men vi er opptatt av vilkårene til alle våre medlemmer, det inkluderer student- og pensjonistmedlemmene. Studentene er fremtidens yrkesaktive og pensjonistene er lojale medlemmer gjennom et lagt arbeidsliv.

Mektige 107.000

Rundt halvparten av alle norske arbeidstakere er nå fagorganisert. Noen av dem har mer innflytelse over lønnsoppgjørene enn andre.

Fellesforbundet er et mektig forbund i LO. De representerer industrien og er det såkalte frontfaget. Det vil si at de forhandler først og setter i praksis grensa for hvor mye særlig offentlig ansatte kan få i lønnstillegg. Fellesforbundet har 162.000 medlemmer totalt, men bare 107.000 er fullt betalende medlemmer.