– Jeg sykler praktisk talt hver dag. Til skolen, til jobb, på besøk, ja til alt – så lenge det ikke tar mer enn en time å sykle, sier Lea Naglestad Sangolt i Bergen.

Likevel: Sykkel er transportmiddelet på bare tre prosent av reisene i Bergen, ifølge Reisevaneundersøkelsen 2013/2014. Til sammenligning var sykkelandelen drøyt fem prosent i Oslo og over åtte prosent i Trondheim.

Tar det mindre enn en time, så sykler jeg, sier Lea Naglestad Sangolt i Bergen. Men hun synes det er vrient å sykle i sentrum av byen. Foto: Synnøve Horvei / NRK

– Litt rart at det sykles så lite i Bergen. For byen har jo et klima som legger til rette for sykling, sier forsker Aslak Fyhri ved Transportøkonomisk institutt.

Det finnes regntøy

– Men det er vått?

– Ja, det er vått, men det finnes regntøy. Klart byen har noen utfordringer, men mye av forklaringen ligger nok i hva slags infrastruktur de har hatt tilgjengelig, sier Aslak Fyhri.

Lea Naglestad Sangolt synes det kan være vrient å sykle i sentrum av Bergen.

– Man må ofte sykle i veien fordi det er trangt på fortauet. Så er man ikke fotgjenger og ikke bilist og havner ofte midt imellom. Og jeg kan bli litt redd, sier hun.

Bygge sykkelvei på riktig strekning

– I årenes løp er det bygd enkelte sykkelanlegg som ikke fungerer så godt, enten for syklistene eller for andre trafikanter. Ved å finne ut mer detaljert hvor folk faktisk sykler, kan samfunnet forhåpentligvis bygge nye sykkelanlegg på de riktige stedene, sier Aslak Fyhri.

Forsker Aslak Fyhri ved Transportøkonomisk institutt. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Han inviterer til det han kaller en «nasjonal sykkeltelledugnad», der syklister i ni byområder gjennom en app skal rapportere hvem de er og hvor de sykler. Målet er å rekruttere et sted mellom 3.000 og 4.000 syklister i byene Bergen, Stavanger, Bodø, Tromsø, Trondheim, Oslo, Moss, byområdet Fredrikstad-Sarpsborg og Buskerudbyen.

– Vil gjerne ha hjelp

– Vi vil gjerne ha hjelp fra syklister enten de sykler hver dag eller bare en sjelden gang, om de sykler vanlig sykkel eller elsykkel, sier han.

Bergen er altså med i kartleggingen og Lea Naglestad Sangolt sier hun gjerne bidrar.

– Så lenge det går av seg selv, og man ikke trenger å trykke så mye, er det fint, sier hun.

– Dette krever bare at du laster ned appen, resten går av seg selv, sier Fyhri.

Andre veier med kurv på styret?

Forskningen tar sikte på ikke bare å finne ut hvor syklistene tar veien, men også mer om hvem de er og hvordan de sykler.

– Kan hende velger treningssyklistene én vei, mens de med kjole og kurv på styret velger andre veier. Kanskje finnes det smarte snarveier, sier forskeren.