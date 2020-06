Svensker fortviler over norske reiseråd

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Bare den svenske øya Gotland i Østersjøen åpnes for norske turister. Resten av Sverige rammes fortsatt av koronarestriksjoner. Det betyr at man må i ti dagers karantene når man kommer tilbake til Norge.

Det fortalte statsminister Erna Solberg under en pressekonferanse fredag.

I Charlottenberg, rett over svenskegrensen, er folk skuffet.

– Det er tragisk for både de ansatte her og hele bygda at reiserestriksjonene fortsetter, sier markedssjef Tobias Lindh på Hypermat i Charlottenberg.

Han sier de har måttet gjøre nedskjæringer etter at grensen stengte.

– Tidligere har det vært full fart her inne. Konstant. Det har veltet inn nordmenn over grensen. Men en dag tok det slutt, sukker Lindh.

– Vi kommer nok til å gå under

BEKYMRET: Mikaela Hjalmarsson sier de må ha nordmenn for at senteret skal gå rundt.

Charlottenbergsboer Mikaela Hjalmarsson legger ingenting imellom når hun beskriver situasjonen.

– Vi kommer nok til å gå under her, tror jeg. Vi må jo ha nordmenn for å få senteret til å gå rundt, sier hun.

SER NOE POSITIVT: Anders Lätt mener det er litt positivt å slippe mange nordmenn. Foto: Johan Hedlund / SVT

Anders Lätt ser likevel et lyspunkt.

– Det er fullt kaos her når nordmenn er her! Det er jo litt positivt at vi slipper det kaoset, smiler han.

Forstår ikke logikken

Ordfører i Strømstad, Kent Hansson, har problemer med å forstå at det kun er Gotland som oppfyller regjeringens smittekriterier.

Det var en skuffet ordfører i Strømstad som fredag mottok beskjeden om at det heller ikke denne gangen ble åpnet opp for norske turister over grensen.

Unntaket er Gotland, som er det eneste stedet i Sverige som oppfyller de norske smittekriteriene.

Regjeringen opplyste at det åpnes opp for alle de nordiske landene, men kun til områder der smittepresset regnes som akseptabelt.

– I Sverige er smittesituasjonen dessverre slik at vi kun kan åpne for fritidsreiser til Gotland slik det ser ut nå, sa statsministeren.

Akkurat det har Strømstad-ordfører Kent Hansson vanskelig for å forstå.

– Jeg synes det er vanskelig å forstå logikken. Det eneste stedet i Sverige man åpner opp for er Gotland. Der har man den største andelen turister fra Stockholm, og i Stockholm er det også en veldig høy smittespredning, sier han til NRK.

SAVNER NORDMENN: Ordfører i Strømstad, Kent Hansson. Foto: Erik Rönnqvist / NRK

På det punktet får han en viss støtte fra smittevernlege Maria Amér i Region Gotland.

– Jeg har problemer med å forstå rasjonaliteten bak beslutningen, sier smittevernlege Maria Amér i Region Gotland til Dagens Nyheter.

Amér sier at Gotland ikke skiller seg ut på statistikken på noe som helst slags vis, ettersom det er store forskjeller regionalt i hele landet. Hun sier også at det er uro rundt hvordan sykehus på Gotland skal håndtere et økt antall tilreisende og økt turisme.

ULIKE REGLER: Norge åpner for reiser til Gotland, men ikke til Charlottenberg eller andre steder i Sverige.

– Alt annet enn bra

Over halvparten av det totale handlebeløpet som blir brukt på grensehandel i Sverige, blir brukt i Strømstad. Helt til koronaen satte en stopper for alt. Konsekvensene har vært store for byen som mer eller mindre er avhengige av nordmenn.

– For Strømstads del er dette alt annet enn bra. Vi er svært avhengige av turismen og handelen, og der utgjør nordmenn en stor andel av våre gjester. Vi har forståelse for avgjørelsen, selv om vi synes det er beklagelig, forteller Hansson.

FORTSATT BEGRENSNINGER: Erna Solberg informerte om de nye reiserådene fredag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kriteriene for innreise skal vurderes hver 14. dag fremover, og helseminister Bent Høie sa fredag at flere av regionene i grensetraktene til Sverige er svært nære på å komme inn på listen over godkjente regioner.

Helsedirektoratets direktør Bjørn Guldvog sa likevel at Bohuslän, der Strömstad befinner seg, ligger langt unna fra å kunne bli godkjent.

– Nesten ingen smitte

Ordføreren reagerer på dette.

Han mener at det er statistikken fra Göteborg, som også ligger i Bohuslän, som ødelegger for Strømstad.

– Langs hele vestkysten nord for Göteborg finnes det nesten ingen smitte, påpeker han.

– Vi har nesten ingen smitte her, det er færre enn ti stykker, hevder ordføreren.

– Strømstad er jo en by og en kommune som bygger på handel og turisme. Det kommer folk hit, men det vil aldri kunne kompensere for bortfallet av nordmenn, sier Hansson.

GLAD: Yvonne Maria Karlsen er butikksjef i klesbutikken Vero Moda i Kongsvinger og er glad for at folk nå handler lokalt. Foto: Frode Meskau

Norske butikker jubler

Norske butikker har hatt rekordomsetning på grunn av reiserestriksjonene, og nå får de sommerhandelen også.

– Det er helt supert. La det være stengt en stund til. Til de har fått kontroll på smitten der borte i alle fall, sier Yvonne Maria Karlsen.

Hun er butikksjef i klesbutikken Vero Moda på Kongssenteret i Kongsvinger og nyter godt av at lokalbefolkningen ikke kan reise over den nærliggende grensa for å handle.

– Det er veldig hyggelig at folk har fått øynene opp for de lokale butikkene og ser at vi har de samme varene som i Sverige, sier hun.

– Vi merket det over natta. Vi har ikke bare fått flere kunder, men vi ser også at de kjøper mer når de først er innom, sier bestyrer på Vinmonopolet i Kongsvinger, Monica Sørpebøl.

Vinmonopolet har tredoblet omsetningen siden grensa ble stengt.

Matbutikken Meny i Kongsvinger har hatt en omsetningsvekst på mellom 40 og 50 prosent.

– Det går spesielt mye øl, brus og sukkervarer. Og kjøtt har hatt en enorm vekst, sier kjøpmann John Ellingsen.

Kjøpesenteret Kongssenteret har hatt en total omsetningsøkning på rundt 11 prosent, opplyser senterleder Lasse Ellingsen.

TREDOBLET OMSETNING: Kø utenfor polet i Kongsvinger. De har tredoblet omsetningen sin etter at svenskegrensa ble stengt. Foto: Frode Meskau

Ringvirkninger i lokalsamfunnet

Monica Sørpebøl på Vinmonopolet mener handelsøkningen på norsk side betyr mye for mange.

– Vi kan ansette flere. Det gir kommunen mer skattepenger. Det bedrer kommuneøkonomien, som igjen gir tilbake til innbyggerne, sier Sørpebøl.

– Det gjelder egentlig oss alle. Da ser man hva det betyr å handle lokalt, sier hun.

Tilbake til gamle vaner?

I første kvartal i år endte grensehandelen på 1,7 milliarder kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå, SSB.

Det er en nedgang på hele 57 prosent sammenlignet med første kvartal i 2019. Og fallet er større enn forventet, ettersom grensehandelen først ble frarådet fra siste halvdel av mars.

Rådgiver i SSB, Jarle Kvile, understreker at tallene er svært usikre. De er basert på en spørreundersøkelse med et representativt utvalg på 1200 personer.

– Det kan være at noen av respondentene har kviet seg for å oppgi faktiske turer over grensen i mars, som kan ha ført til en underrapportering, sier Kvile.

Butikksjefen på Vero Moda i Kongsvinger håper folk vil fortsette å handle i de lokale butikkene også når grensa til Sverige åpnes igjen. Men hun tror folk vil gå tilbake til gamle vaner.

– Jeg tror det endrer seg så fort grensa til Sverige åpner igjen. Da vil folk ta det som en tur. Vi kunne jo håpe at det endret seg, men jeg tror det ikke, sier hun.