Svakeste krone på 30 år

Den norske kronen er på sitt laveste på 30 år, målt mot valutaer som euro, dollar og pund, opplyser Norges Bank.

Mandag ettermiddag ble I44-indeksen, Norges Banks foretrukne kronemål, notert til 112,24 poeng.

– Det er det svakeste nivået siden slutten av 80-tallet, sier Magne Østnor, valutastrateg i DNB Markets.

Indeksen måler kronens styrke mot valutaen til 44 av Norges viktigste handelspartnere og er en viktig pekepinn når sentralbanken setter rentene.

DYRERE Å REISE UTENLANDS: Kronekursen gjør det dyrere for nordmenn å reise utenlands. Foto: Matt Dunham / AP

Dyrere utenlandsferie

En rekordsvak krone får konsekvenser for nordmenns utenlandsreiser, og prisene på utenlandske varer. Tirsdag viser valutakurser fra Norges Bank at:

En euro er verdt 10,20 kroner

En dollar er verdt 9,23 kroner

Et britisk pund er verdt 12,01 kroner.

– Det blir dyrere for nordmenn å feriere og kjøpe utenlandske varer. Men det er positivt for den norske eksportnæringen, som får bedre konkurransevilkår i forhold til sine utenlandske konkurrenter, siden det blir billigere å kjøpe norske varer, sier Østnor.

Påvirkes av koronaviruset

Kronesvekkelsen skjer etter flere negative nyheter, og i kjølvannet av en solid styrkning av kronen før jul. En av faktorene som har bidratt til å senke kronen er spredningen av det nye koronaviruset i Kina.

PÅVIRKES AV DÅRLIGE NYHETER: Det nye koronaviruset i Kina har bidratt til å senke den norske kronen. Hunan-provinsen i Kina, 4. februar. Foto: Stringer / Reuters

– Kronekursen har svekket seg over mange år, men det er ikke tvil om at koronaviruset har vært en utløsende faktor. Men skylden må også deles med tallene fra norsk økonomi, som viser at veksten bremses også hos oss, sier Østnor.

Oljeprisfallet på begynnelsen av nyåret er en annen faktor som har påvirket kronen.

– Vi må venne oss til at kronen vil ligge på dette nivået framover. Kronen er rekordsvak når vi ser oss i bakspeilet, men passer godt med situasjonen i norsk økonomi for øyeblikket, sier Østnor.