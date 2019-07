Lørdag 20. juli har mange håpefulle fått svar på om de har fått studieplassen de har søkt på i hovedopptaket til høyere utdanning. Ikke alle kommer inn på førstevalget, men hodejeger og karriereveileder i Hammer og Hanborg, Trine Larsen, mener det ikke nødvendigvis er grunn til bekymring av den grunn.

– Senk skuldrene og pust ut, er hennes klare beskjed.

Hun mener unge i dag har godt av å tenke litt alternativt, mens de venter på å komme inn på studiet eller prøver å finne ut hva som er riktig yrkesvei.

SLAPP AV: Hodejeger Trine Larsen råder unge som ikke kom inn på førstevalget til å senke skuldrene.

1. Reis

– Mitt råd er at du tar deg et friår og kommer deg ut i verden. Lær av det du ser og opplever, sier Larsen.

Hun mener det er mye lærdom i møtet med ulike kulturer.

– Det å bygge relasjoner med folk du vanligvis ikke omgås, er veldig nyttig lærdom som du vil få bruk for senere når du skal ut i arbeidslivet.

2. Få deg en jobb

Men menneskemøter og relasjonsbygging skjer ikke kun på reise. Larsen understreker at det er mange måter å bygge denne type erfaring på.

– Om ikke reising er for deg, kan du for eksempel ta deg et friår og jobbe på kafe eller i butikk. Søk deg inn et sted hvor du møter kunder, og lærer å forstå kundeadferd. Det kan være veldig verdifullt, sier hun.

3. Engasjer deg

Når du skal velge hvilken retning du skal gå, kan det være lurt å tenke gjennom hva som interesserer deg.

– Det å ta med seg ekte engasjement og «drive» inn i det du skal jobbe med, mener jeg er helt uvurderlig. Derfor er det lurt å bruke litt tid på å finne ut hva som engasjerer deg, sier Larsen.

Hun mener et friår er en god sjanse til å engasjere seg i ulike foreninger og organisasjoner. Er du interessert i miljøet, kan du bli medlem i en miljøorganisasjon. Eller kanskje du er interessert i politikk, og vil prøve deg i lokalpolitikken?

– Her er det rom for å prøve og feile, men blir du med i en forening eller organisasjon får du muligheten til å lære mer om de temaene som du syntes er spennende. I tillegg kan du bidra til arbeidet organisasjonen jobber for, sier hun.

4. Ta opp fag

Om du vet hva du vil, men mangler karakterer for å komme inn, råder Larsen deg til å ta opp fag, slik at du stiller bedre ved neste opptak.

Hun understreker samtidig at det ikke trenger å være noe nederlag å bruke litt tid på å komme inn på drømmestudiet.

– Så lenge du gjør det du vil, og gjør noe fornuftig med tiden din, er det ikke så farlig å bruke litt tid, sier hun.

5. Ta noen teknologi-kurs

Og er du blant dem som ennå ikke har funnet ut hva du skal studere, og kanskje ikke har noe spesielt du engasjerer deg for?

Da råder Larsen deg til å ta mer generelle kurs, som kan være nyttige i alle yrker.

– Jeg tror at alle jobbene i fremtiden, vil ha noe med teknologi å gjøre. Derfor er mitt soleklare tips til dem som er litt usikre, å ta noen teknologi-kurs. Det å forstå teknologi blir viktigere og viktigere uansett hva du skal bli, for du vil måtte forholde deg til teknologi og roboter når du skal ut i fremtidens arbeidsliv.