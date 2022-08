Stortingspresidenten mener muslimer må tåle budskapet i Rushdies bok

– Jeg stoler ikke på det iranske regimet i det hele tatt, sier Gharahkhani når NRK treffer ham i Drammen.

Gharahkhani, som opprinnelig er fra Iran, sier at han synes det er trist hvordan landet styres.

– At det sitter ekstreme religiøse ledere på toppen, som bestemmer hva som er rett og galt i samfunnet, er bare trist, sier han.

Salman Rushdie har levd med en fatwa mot seg i mange år. Foto: Hallgrim Haug / NRK Brennpunkt

– Forkastelig

Stortingspresidenten tror ikke på det iranske regimet når de hevder at de ikke har ansvar for attentatet på Salman Rushdie for åtte dager siden i USA da forfatteren ble overfalt og knivstukket.

– Vi vet at fatwaen kommer fra ayatollaene, og jeg har registrert at attentatforsøket har blitt hyllet i iranske medier, som er styrt av regimet. Det er forkastelig, sier Gharahkhani.

Fatwaen stortingspresidenten sikter til ble utstedt av ayatolla Ruhollah Khomeini i 1989 da Rushdie ga ut boken «Sataniske vers». Khomeini erklærte da at Rushdie burde drepes.

Det samme gjaldt dem som hadde bidratt til å utgi boken, som iranske ledere anklaget for å være blasfemisk.

Avviser involvering

Mandag avviste Irans utenriksdepartement at landet var involvert i angrepet på Rushdie, og hevdet at forfatteren selv har skyld i det som skjedde.

– Ved å fornærme Islams helligdom og dermed krysse den røde linjen til over en og en halv milliard muslimer og alle tilhengere av de guddommelige religionene har Salman Rushdie utsatt seg selv for folkets sinne og raseri, het det i en uttalelse fra utenriksdepartement.

Salman Rushdie Ekspandér faktaboks Salman Rushdie er en britisk forfatter av indisk opprinnelse som er bosatt i New York.

Rushdie er mest kjent for kontroversen rundt hans roman «Sataniske vers» fra 1988, som mange muslimer oppfattet som blasfemisk og krenkende. Boken er forbudt i India og i flere muslimske land.

Uroen rundt boka eskalerte da Irans daværende leder ayatolla Khomeini dømte Rushdie og alle utgivere av boken til døden.

I 1991 var det attentat mot bokens japanske oversetter, Hitoshi Igarashi, og italienske oversetter, Ettore Capriolo. I 1993 var det også et attentat mot Rushdies norske forlegger William Nygaard. Igarashi ble drept, mens Capriolo og Nygaard overlevde.

Rushdie har levd med politibeskyttelse i en årrekke, og gikk lenge under dekknavnet Joseph Anton. I 1998 erklært den iranske regjeringen at den ikke lenger søkte dødsdommen fullbyrdet.

Rushdie har utgitt en rekke romaner etter «Sataniske vers». Hans bok «Maurerens siste sukk» fra 1995 ble imidlertid også forbud i India på grunn av harselering med en fremstående hindufundamentalisk politiker. (Kilde: Store norske leksikon)

Savner bestemor

Må muslimer tåle budskapet til Rushdie?

– Ja, for det handler om ytringsfrihet. Det er de verdiene som gjør at vi er heldige og bor i et land scorer høyt på ytrings- og pressefrihet, sier Gharahkhani.

Han kom til Norge fra Iran med familien som flyktning i 1987. Nå kan han ikke reise dit, men han håper at landet blir kvitt regimet som sitter med makten.

– Jeg har en bestemor som bor der, og jeg drømmer fortsatt om muligheten for å se henne og gi henne en klem, sier Gharahkhani.

Overrasket over at Rushdie overlevde

24 år gamle Hadi Matar, som er siktet for knivangrepet mot Rushdie, sier at han er overrasket over at forfatteren overlevde.

Han ble pågrepet umiddelbart etter angrepet, og i et fengslingsmøte dagen etter nektet 24-åringen straffskyld for drapsforsøk på den britiske forfatteren.

I et intervju med New York Post fra fengsel, sa han at han bestemte seg for å dra på arrangementet med Rushdie i fjor vinter.

– Da jeg hørte at han overlevde, ble jeg vel overrasket, sa Matar til avisen.

Rushdie fikk skader i leveren, armen og et øye, ifølge agenten.

24-åringen ville ikke si om han var inspirert av fatwaen Irans daværende leder, ayatolla Khomeini.