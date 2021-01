Stortinget gir millioner til historisk jagerfly

– Dette var årets julegave. Helt fantastisk!

Finn Terje Skyrud er styreleder i stiftelsen Gloster Gladiator 423. Den har som mål å restaurere ett av de sju norske jagerflyene som deltok i luftkampene den 9. april for drøyt 80 år siden: Gladiator 423.

Det siste året har flyentusiastene virkelig hatt oppdrift: Først fikk de 3 millioner kroner til restaureringen av flyet i revidert nasjonalbudsjett i sommer. Så vedtok Stortinget å bevilge ytterligere fire millioner kroner i statsbudsjettet for 2021.

Peter Watts (t.v) og Finn Terje Skyrud på verkstedet i Dursley i England i fjor høst. Her blir gamle og nye deler satt sammen. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Med tidligere bidrag fra Olav Thon-stiftelsen, Sparebankstiftelsen, Riksantikvaren og privatpersoner har de nå 17 av de rundt 22 millioner kronene restaureringen er beregnet å koste.

Over kneika

– Det sikrer at prosjektet blir gjennomført. Det var det vi trengte for å komme over kneika, sier Skyrud.

Nå er planen å gjøre det meste av restaureringsarbeidet ferdig i England. Det har stått stille en stund på grunn av korona-permitteringer.

– Når det er gjort, vil fullføre arbeidet med å sette flyet sammen, legge på dukbekledning og lakkere det i norske farger hjemme i Norge, sier Finn Terje Skyrud.

Flyet var sølvfarget, og hadde norske flaggstriper på haleroret og vingene.

Slik blir det: Dette er et britisk fly, malt i norske farger i forbindelse med et filmopptak. Foto: Kogo / Wikimedia Commons

Ujevn kamp

Hærens flyvåpen hadde 12 britiskproduserte Gloster Gladiator jagerfly. De tilhørte Jagevingen, med base på Kjeller flyplass ved Lillestrøm. Etter krigsutbruddet i 1939 ble fly og mannskap flyttet til Fornebu vest for Oslo.

Sju fly var operative den 9. april 1940. Utstyrt med fire maskingeværer hver, ble de satt inn i kampen mot 70-80 tyske transportfly, bombefly og jagerfly.

Gladiatorene var ikke så raske som de fiendtlige. Men de var svært manøvreringsdyktige og klarte seg bra mot tyskernes store og tunge fly.

Sammen med luftvernet på Fornebu skjøt de ned fire fly og bidro til å forsinke tyskernes innmarsj i hovedstaden.

Men snart ble de norske flyene enten skutt i brann på bakken, konfiskert av tyskerne eller ødelagt på annet vis. Den siste flydyktige gladiatoren var nummer 423.

– Utrolig historie

Geir Toskedal (KrF) Foto: Terje Heiestad / Stortinget

– De unge flygerne og staben deres tok opp kampen mot tyskerne før Norge hadde noen allierte. Det er en utrolig spennende historie, sier stortingsrepresentant Geir Toskedal (KrF).

Han ivret for at Stortinget skulle støtte restaureringen av Gladiator 423 i statsbudsjettet for 2021.

Funnet av sportsdykker

Flyet måtte forlates på Vangsmjøsa i Valdres den 23. april 1940. Tyskerne sendte flykroppen til metallgjenvinning. Vingene, haleroret og motoren sank til bunns da isen gikk.

Foto via Jan Harald Torvund.

I 1991 fant sportsdykker Jan Harald Torvund delene på 14–15 meters dyp. Han fikk dem opp og leverte dem til Forsvarsmuseet.

Så startet en møysommelig prosess med å skaffe penger, finne tegninger og deler til å restaurere flyet. Flyet står nå på verksted hos Retro Track & Air i England.

Hårek Elvenes (H) Foto: Trond Vestre / NRK

– Dette er et særdeles sjeldent fly, som vi nasjonalt har sterk interesse i å ta vare på, sier stortingsrepresentant Hårek Elvene. Haner forsvarspolitisk talsmann for Høyre og pådriver for å bevilge penger til restaureringsarbeidet.

En nesten enstemmig forsvars- og utenrikskomite stilte seg bak ønsket om å få Gloster Gladiator 423 på vingene igjen.

Vingene ble tidligere i år prøvemontert på verkstedet i England. De nye vingene inneholder deler fra de originale. Foto: Retro Track & Air

Kan flys rundt i Norge

Finn Terje Skyrud sier den store fordelen med en flygende flymaskin framfor en museumsgjenstand er at den kan vises fram mange steder i Norge.

– Det er for eksempel ikke noe i veien for at Gladiatoren kan flys til Luftfartsmuseet i Bodø og stå utstilt der en periode. Der kan det delta i flyshow og så flys hjem til Kjeller igjen, sier han.