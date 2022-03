Støre om Putin-samtalen: – Jeg opplevde at det var mulig å nå fram

– Jeg sa til Putin at bildet som fester seg i Europa er at det er Russland som er ansvarlig for krigen. Jeg appellerte at han er den som har anledning til å søke en vei ut av dette, sier statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse torsdag.

Det var Støre som tok initiativ til samtalen med Putin, etter å ha diskutert initiativet med allierte i Norden, Europa og USA.

Samtalen med Putin varte i cirka én time torsdag og ble gjort fra Statsministerens kontor.

– Jeg opplevde at det var mulig å nå fram og bli lyttet til. De var en rolig og ryddig samtale, sier Støre.

– Jeg ba presidenten innstendig om å avslutte krigshandlingene i Ukraina, trekke de russiske styrkene ut og sikre humanitær tilgang, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Støre sier at Putin i samtalen la vekt på at i krig er det tapstall.

Støre understreket også overfor Putin at sivilbefolkningen i Mariupol må få humanitær tilgang og at krigen må få en forhandlet løsning.

Det var i forrige uke Støre ba Russland om en samtale.

Statsminister Jonas Gahr Støre snakket med Putin i én time torsdag. Foto: Statsministerens kontor

– Viktigste budskap var at krigen må stoppe

Støre sier at det er viktig at Norge, som naboland til Russland, formidler sitt syn på krigen direkte til den russiske presidenten.

– Vi har svært nøkterne forventninger til hva vi kan oppnå, men ikke noe skal være uprøvd i den situasjonen vi nå er i. Lidelsene må ta slutt. Vårt viktigste budskap var at Russlands krigføring må stoppe, sier Støre.

– Vi er dypt bekymret for de store lidelsene den russiske invasjonen har ført til. Vi må gjøre det vi kan for å finne en forhandlet løsning på denne krigen, sier han.

I går ettermiddag hadde statsminister Støre også en videosamtale med Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal.