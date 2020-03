Stordalen-direktør: – Krisepakken må være stor nok

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Torgeir Silseth i Choice Hotels synes signalene fra regjeringen er positive, men advarer likevel om tøffe tider for bransjen.

Han er toppsjef i Petter Stordalens hotellsystem.

– Vi har tatt vanskelige avgjørelser om nedbemanninger. Men det har hverken stor nok eller rask nok økonomisk effekt til å dekke bortfallet av inntekter, sier Silseth.

Han sier at det er viktig at man nå tar høyde for at situasjonen vil vedvare for reiselivsbransjen over lang tid, etter at regjeringen i dag varslet at de vil legge fram nok en krisepakke.

Signalene er at ordningen vil komme med en maksgrense som gjør at den skal treffe små og mellomstore bedrifter best.

– Redder mange av oss fra konkurs

– Jeg vil absolutt si at det å få kontantstøtte nå vil redde mange av oss fra å gå konkurs, styreleder i Grafisk bransjeforening i Norsk industri, Jøran Aulin-Jansson.

Jøran Aulin-Jansson er leder for grafisk bransjeforening i Norsk Industri, og har reklamebyråer og trykkerier som medlemmer. En undersøkelse tyder på at ni av ti bedrifter i foreningen har permittert ansatte, og at halvparten av dem som før jobbet i bedriftene nå ikke er på jobb. Foto: Sjakkforbundet

Han snakker for småbedrifter med mellom en til ti ansatte. Det er trykkerier, reklamebyråer, bokbinderier og bedrifter som lager konvolutter, emballasje og etiketter.

90 prosent av bedriftene har permittert ansatte, i snitt er annenhver ansatt nå ikke lenger i jobb.

– Vi ser også at ordreinngangen har sunket med over 60 prosent. Det er et klart bevis på at situasjonen i grafisk er alvorlig, sier han, og berømmer samtidig partene som har arbeidet frem løsningen med kontantstøtte.

– Grafisk bransje har hatt det tøft fra før av, sier han.

Raske penger

Hurtighet før kontroll: Eiendomsinvestor Christian Ringnes liker signalet om at myndighetene vil betale ut pengene raskt. Foto: NRK

– Det var to ting jeg likte spesielt godt, sier eiendomsinvestor Christian Ringnes.

– Det ene er at man følger den danske modellen hvor man dekker alle faste kostnader, ikke som i Sverige hvor man bare dekker husleie. Og jeg likte veldig godt at man var opptatt av at dette skulle skje fort.

– I en avveining mellom en millimeterrettferdig ordning uten mulighet for juks og at pengene skulle være på konto innen tre uker så er jeg overbevist om at regjeringen prioriterer riktig når de velger at pengene skal komme fort, sier Ringnes.

Han mener kontrollen kan komme i etterkant.

– Hvordan hjelper dette deg?

– Det hjelper meg først og fremst ved at vi om tre måneder har et næringsliv som er villige til å leie lokaler.

Ringnes opplyser at han allerede har mistet en fjerdedel av leieinntektene som en følge av at leietakerne betaler en leie som også er avhengig av omsetningen de har og at han har gitt lette til noen leietakere.

Hotellene til Petter Stordalens Choice betaler allerede mye lavere husleie på hotellene sine fordi en stor del av leien er beregnet som en andel av omsetningen på hotellet. Dette varierer fra hotell til hotell.

– Siden vi omtrent ikke har inntekter, så er våre leiekontrakter nå på minimumsleie og ikke omsetningsbasert, sier Choice-sjef Silseth.

Peker på utleierne

– For våre kjeder er dette i utgangspunktet svært gode nyheter, sier finansdirektør i Øyvind Bustnes

Kleskonsernet har kjeder som Bik Bok, Cubus og Dressmann.

– Det å få dekket en andel av faste kostnader vil helt klart bety være eller ikke være for oss og andre som har opplevd å miste store inntekter over natten, fortsetter Bustnes som likevel er litt forbeholden.

Han mener avgrensningene som legges inn i ordningen vil avgjøre hvor effektfull den vil være for butikkene deres. I tillegg peker han på dem som i praksis vil få mye av den pakken som nå skal deles ut. Eierne av byggene de leier i.

– Vi er helt avhengig av at belastningen deles av flere, og vi er derfor glade for at regjeringen nevner utleiernes ansvar spesielt, sier Bustnes.