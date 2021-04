Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Statsminister Erna Solberg skal presentere regjeringens gjenåpningsplan for Stortinget onsdag formiddag. Nå sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG at Helsedirektoratet og FHI har levert sine faglige råd til Solberg, og at han håper første del av gjenåpningen kan skje i mai.

Samtidig påpeker Guldvog at dette er avhengig av flere faktorer, som vaksineringsprogresjon og smittesituasjon.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad utdyper hva helsemyndighetene mener må til før gjenåpning er aktuelt.

– Vi må komme vesentlig ned i smittenivå, og også ned i sykehusinnleggelser. Klarer vi det nå ut over i mai måned, så er det muligheter for å begynne å gjenåpne i deler av Norge hvor det er lite smitte, sier Nakstad.

Må godt under 200 daglige smittetilfeller

En viktig forutsetning for å nå det første trinnet på gjenåpningsstigen er at man ikke lenger har pågående smitteutbrudd der man ikke kjenner smitteveien, forklarer Nakstad.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Han kommer også med et tall, som kanskje kan fungere som motivasjon for enkelte.

– Da snakker vi godt under 200 daglige smittetilfeller landet sett under ett, sier Nakstad.

Han påpeker at smittetallet ideelt sett kommer «ordentlig langt ned», altså så langt under 200 som mulig. Sist smittetallene var så lave over tid, var i oktober i fjor.

– Men det beste hadde vært om vi kom mye lavere enn det også, for da ville en gjenåpning hatt minimalt risiko for å skyte tilbake med høyere smittetall, sier Nakstad.

Nakstad understreker i likhet med Guldvog at vaksinasjonsfremdrift også spiller en viktig rolle med tanke på gjenåpning. Så langt har rett over 700.000 personer fått den første vaksinedosen.

– Vi ser at vaksinen hjelper godt mot smittespredning. Når mange voksne er vaksinert, bidrar det til at færre blir smittet. Men vi kan fortsatt ha store smittetall i yngre aldersgrupper, sier Nakstad.

Helsedirektør Guldvog påpeker også overfor VG at man per nå ikke kan vite om det vil komme flere nye og mer smittsomme virusvarianter, og sier dette også kan påvirke gjenåpningsprosessen.

– Det er nå jobben begynner

Smittetoppen kom i uke 11, med 6500 registrerte smittede. Det er over 900 nye smittetilfeller i døgnet. De to siste ukene har smitten sunket noe, og det er hittil registrert litt over 5500 personer i påskeuken.

Blant annet i Oslo har smittetallene gått nedover gjennom påsken, men helsebyråd Robert Steen frykter nedgangen er kunstig.

Nakstad advarer mot å legge for mye vekt på tallene fra påsken. Han påpeker at det først er når hverdagen begynner igjen at testingen tar seg opp.

– Men det ser ut som smittetallene har flatet ut, og det er en god start. Men det er nå jobben begynner, sier Nakstad.

Han påpeker at situasjonen i Norge nå er at smittetallene er høye, og at det er rekordmange covid-19-pasienter på sykehus, spesielt på Østlandet.

Søndag sa helseminister Bent Høie at de nasjonale koronatiltakene forlenges til 14. april.

Smittetallene har gått nedover gjennom påsken i Oslo, men helsebyråd Robert Steen frykter nedgangen er kunstig. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Viktig å fortelle at det er en plan

Det er opp til regjeringen å beslutte hvilke grupper som skal prioriteres i gjenåpningen. På spørsmål om det er realistisk å begynne å gjenåpne Norge i mai, svarer Nakstad at han tror man må bruke mye av de to neste månedene på å jobbe smittetallene ordentlig lavt ned.

– Det er samtidig viktig å få frem at det er for tidlig å begynne på den gjenåpningen nå. Vi må komme vesentlig ned i smittetall, og vi må ha god kontroll på smittesituasjonen for å kunne gjøre det.

På spørsmål om det å meddele at det finnes en plan for gjenåpning kan føre til at enkelte begynner å jukse med smitteverntiltak, svarer Nakstad slik:

– Det er viktig å fortelle folk at det er en plan for hvordan dette kan mykes opp på en trygg måte, etter hvert, for det ser vi alle frem til. Det er samtidig viktig å få frem at det er for tidlig å begynne på den gjenåpningen nå. Vi komme vesentlig ned i smittetall, og vi må ha god kontroll på smittesituasjonen for å kunne gjøre det.

Assisterende helsedirektør, Espen Nakstad, forteller om smitterisiko forbundet med avstand til hverandre. Du trenger javascript for å se video. Assisterende helsedirektør, Espen Nakstad, forteller om smitterisiko forbundet med avstand til hverandre.