Stoler og bord fløy veggimellom på «Viking Sky»: - Mye som ikke var sikret godt nok

I helgen kom cruiseskipet «Viking Sky» i stort trøbbel etter at de fikk motorstopp midt i en storm på Hustavika i Møre og Romsdal.

På videoer tatt av passasjerer ombord, kan man se både stoler, bord og annet inventar fly veggimellom i takt med bølgene som herjet.

Over 30 personer ble skadet ombord og tirsdag formiddag ligger fortsatt syv pasienter innlagt på sykehus, melder NTB.

Amerikanske Rodney Horgen forteller at kona satt på en stol og ante fred og ingen fare da stolen under henne ble skylt over ende da en flere meter høy bølge tok seg inn i skipet.

Venninnene Suzanne Clarke og Priscilla Saunders var på sin side nære ved å drukne da de ble kastet rundt i vannet sammen med både stoler og bord ombord på skipet.

Videoen fra en Viking Sky-passasjer som venter evakuering ligner en skrekkfilm. (Video: Alexus Sheppard/Twitter)

Blant de som reagerer på at deler av løsøre i cruiseskipet ikke var sikret, er Morten Kveim, avdelingsleder for sjøsikkerhet og utdanning i Norsk Sjøoffiserforbund.

–Sånn det ser ut på videoene jeg har sett, så ser det ut som om det er ganske mye som ikke var sikret godt nok. I videoen overfor ser man for eksempel at pianoet står, men at det er stoler og annet som beveger seg – og dette kan jo påføre skade det også, sier Kveim til NRK.

NRK har vært i kontakt med Mats Silberg, pressekontakt for Viking Ocean Crusies. Han ønsker ikke å kommentere saken. Rederi-eier Torstein Hagen gikk mandag ut i og belaget til alle gjestene ombord skipet.

– Hadde serifikatene de trengte

I Skipssikkerhetsloven paragraf 11 om drift og vedlikehold, står det at rederiet er pålagt å gi betryggende sikkerhet for liv og helse, miljø og materielle verdier.

– Kravet er at du skal sørge for at verken personer eller materielle verdier kommer til skade når skipet er ute på vann. Du skal ha rutine for sikkerhetsstyring om bord på skipet - også for turer der det oppstår dårlig vær, forklarer Sonja Hillersøy, leder i avdeling for passasjerskip i Sjøfartsdirektoratet.

Utover det er det lite som er spesifisert.

– Det er rederiet som selv definerer hva som skal sikres i båten og på hvilken måte. Det er de som kjenner skipet sin best, og må sørge for at de er godt nok rustet i forbindelse med turene de begir seg ut på.

Sonja Hillersøy i Sjøfartsdirektoratet bekrefter at Viking Sky hadde fått godkjent sin plan for sikkerhetsstyring i forkant av den dramatiske hendelsen lørdag.

Om sikkerhetsstyringen til rederiet er god nok, er det noen få klasseselskaper, som har fått myndighet av Sjøfartsdirektoratet, som avgjør.

I «Viking Sky» sitt tilfellet var det britiske klasseselskapet Lloyd's, som sto for inspeksjonen.

– «Viking Sky» hadde serfikatene de trengte for å legge til sjøs og kunne ikke reist lovlig uten disse. Ut fra den informasjonen vi sitter på, er det ingenting som tilsier at ikke alt har vært i orden.

Men vi har jo sett videoer om bord fra «Viking Sky» hvor bord, stoler og annet flyr veggimellom. Er det da belegg for å konkludere at sikkerhetsstyringen til skipet var god nok med tanke på løsøre?

– Det er jo spørsmål som vil bli i lys av undersøkelsene som er satt i gang. Vi sitter ikke på informasjonen om deres sikkerhetsstyringssystem og reiseplanlegging, så det er for tidlig for oss å si noe om dette på nåværende tidspunkt.

Suzanne Clarke og Priscilla Saunders ble fraktet på sykehus etter å ha blitt kastet rundt i vannet sammen med både stoler og bord. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

– Gjelder ikke bare «Viking Sky»

Kveim mener det er tydelig ut fra videoene som er tatt av passasjerer på båten, at sikringen av løsøre ikke var god nok.

– Det kan se ut som om det ikke har vært en god nok plan for sikkerhetsstyring eller at den ikke har blitt fulgt godt nok opp. Hva som er tilfelle, er vanskelig å vite, sier Kveim.

Han har inntrykk av at problemet med sikring av løsøre er et utbredt problem blant cruiseskipene.

– Jeg tror nok at dårlig sikring av løsøre er et problem man også finner på en del andre cruiseskip. At man tar sjansen på at det går bra fordi det blir for tungvint å feste i hverdagen.

Dagens moderne cruiseskip er nemlig utstyrt med kraftige stabilisatorer som demper krengningen og dermed minsker behovet for sikring av løsøre.

Kveim mener likevel at inventaret på cruiseskipene bør sikres på lik linje som fiskeri- og offshorefartøy gjør.

Inventaret i fiskeri- og offshorefartøy er som regel godt sikret ved at blant annet stoler og bord blir boltret fast i dørken.

– Det vil jo fornuftig å se mer på praksisen rundt sikring av løsøre nå som Norge satser mer på cruiseskip. Spørsmålet er jo hvordan dette skal skje. Jeg tror man må er avhengig av å få cruisebransjen med på at dette er en viktig problemstilling.