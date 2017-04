«Universitetet i Oslo tilbyr stipendiat til T4-sympatisør.»

Det var overskriften på statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet og gruppeleder i Fredrikstad Frp Bjørnar Laabaks blogginnlegg søndag 9. april. Laabak har i ettertid endret overskriften til «Kan Sterris uttalelser sammenlignes med T4?».

T4 er kodebetegnelsen på systematiske avlivninger av mentalt syke og fysisk handikappede som ble gjennomført under 2. verdenskrig.

Sortering av downs syndrom

Nazist-sammenligninga kommer etter at Braanen Sterri selv har gått ut og forsvart sorteringssamfunnet. I et intervju med Minerva åpner han opp for sortering av Downs syndrom og kjønn.

Nå mener altså Laabak at Sterri kan sammenlignes med nazistene.

– Det han uttaler er at de som har Downs aldri vil kunne leve fullverdige liv – uansett hvor mye vi som samfunn legger til rette for det. Jeg mener det er såpass krenkende uttalelser overfor mennesker med Downs syndrom at jeg synes nok er nok, sier Laabak til NRK.

De som har Downs, vil aldri kunne leve fullverdige liv, uansett hvor mye vi som samfunn legger til rette for det. Aksel Braanen Sterri, i intervju med Minerva

Sterri mener Laabak bommer.

– Jeg synes anklagen har en ubehagelig eim over seg. Det er også utrolig upresist, for det jeg har tatt til orde for er å tillate at kvinner kan ta abort når du får vite at fosteret for eksempel har Downs syndrom. Jeg tror de fleste mener at det er en veldig stor forskjell mellom å tillate abort og å tillate drap på allerede fødte mennesker, sier Sterri.

– Ikke respekt for akademisk frihet

I sitt opprinnelige blogginnlegg skrev Laabak

«Jeg stiller spørsmål om UiO skal tilby personer med slike holdninger stipendiater.»

Det utløste Twitter-storm og fikk forsker og prosjektleder ved Universitetet i Oslo, Ole Martin Moen til å reagere.

– Det jeg bet meg merke i og ble sjokkert over da jeg leste denne bloggposten var at Laabak ser ut til å mene at det skal ligge et meningsfilter på ansettelser ved universitetene. Det viser en total mangel på forståelse for og ikke minst respekt for akademisk frihet, sier Moen.

Nå i ettertid har Laabak endret den delan av blogginnlegget som kritiserer at Aksel Braanen Sterri ble ansatt som stipendiat i filosofi ved UiO.

– Det var uklokt å trekke inn UiO som en part i denne saken. Det som er mitt anliggende har med dannelse og oppførsel å gjøre i forhold til å krenke mennesker som har Downs syndrom, sier Laabak.

Kunne ansatt en nazist

I debatt i Politisk kvarter får Ole Martin Moen ved UiO direkte spørsmål om de kunne ansatt en nazist.

– Hvis det var en nazist som faktisk viste seg å være faglig veldig sterk, var den faglige sterkeste kandidaten, noe jeg tror en nazist ikke ville vært. Ja, da vil jeg tro det kunne vært mulig, svarer Moen.