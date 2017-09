Staten tar inn 1000 lærlinger: – En altfor svak og dårlig satsing

Hild-Marit Olsen (Ap), fylkesråd for utdanning i Nordland, mener staten bør klare å ta inn langt flere enn dette.

– Det statlige nivået er veldig gode til å peke på at andre må ta ansvar. Da må jo også de selv sørge for at det er et godt antall lærlinger i statlig virksomhet, sier Olsen.

Hild-Marit Olsen (Ap) er fylkesråd for utdanning i Nordland. Hun savner drahjelp fra staten for å få inn flere lærlinger. Foto: Kristoffer Møllevik / NRK

Per 1. september i år har 10.422 lærlinger lærerkontrakt. 1000 av disse kontraktene er tegnet i statlig virksomhet.

Antall lærlinger i staten har økt med 57 prosent, fra 752 lærlinger i 2011 til 1180 lærlinger i 2016. Årets nedgang til 1000 lærlinger skyldes at like under 200 lærlinger i Jernbaneverket nå er overført til BaneNor, som ikke er en del av det statlige tariffområdet, ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Mindre offentlige etater sliter med krav

På tross av å være en av de største arbeidsgiverne i landet, med sine 154.000 ansatte, har staten hatt liten tradisjon for å ta inn lærlinger. Derfor vedtok den borgerlige regjeringen at statlige virksomheter med over 100 ansatte må ha minst én lærling.

– Det er en altfor svak og altfor dårlig satsing. Det vil ikke monne, for vi har ikke mange statlige virksomheter i Nord-Norge som har mer enn hundre ansatte, sier Olsen.

Hun viser til at Statens veivesen, som har om lag 7500 ansatte, kun har fire lærlinger.

Enkelte små statlige virksomheter er positive til å ta inn flere lærlinger, men rammes ikke av lærlingkravet. Statens havarikommisjon for transport, med sine rundt 50 ansatte, etterlyser et initiativ fra statens opplæringskontor om en samarbeidsplan for mindre offentlige etater.

– Hos oss er det aktuelt å ta inn lærlinger innen kontor, administrasjon og IKT, men vi har veldig få ansatte innenfor disse områdene. Vi er litt i tvil om vi kan oppfylle læringsplanene for eventuelle lærlinger, slik at de får en god opplæring og utdanning her hos oss. Men vi vil veldig gjerne være med, sier avdelingsdirektør Kirsten Mulligan.

Statens havarikommisjon for transport er en av de statlige virksomhetene som har svart på et purrebrev fra kommunalminister Jan Tore Sanner (H) og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sendte ut for å få flere læreplasser.

Tre av fire går til privat sektor

Flere søkte seg til læreplass i år enn i fjor, og 4 av 10 søkere har fått godkjent lærekontrakt i 2017, viser ferske tall fra utdanningsdirektoratet. 73 prosent av de godkjente lærerkontraktene er tegnet i privat sektor.

Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kristin Holm Jensen, sier staten ikke er i mål til tross for økningen i antall lærlinger. Foto: NRK

Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kristin Holm Jensen, er enig i at staten fortsatt har en jobb å gjøre.

– Når vi ser det litt over tid, så har vi en klar økning i antall lærerlinger i staten, med over 50 prosent de siste fem årene. Men vi er ikke i mål, og dette er noe vi må jobbe videre med.