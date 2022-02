Spion-krigen: Saudisk etterretning hadde liste over personer i Norge

Den brutale og årelange konflikten mellom Iran og Saudi-Arabia preger Midtøsten, men dukker nå også opp i gater og byer i Europa og Skandinavia.

Under ransaking av hjemmet til en dansk-iraner i 2018, gjorde politiet skremmende funn: Opplysningene gjorde det mulig å sette sammen en liste over personer som saudiarabisk etterretning hadde som spionmål i utlandet.

I en dansk rettssak, som fredag forrige uke endte med domfellelse av tre personer, var denne listen et tema.

Det er på denne listen navnene til seks personer i Norge dukker opp.

– Dette viser hvordan Iran og Saudi-Arabia bringer sin konflikt til Europa, og Norge.

Det sier Iyad el-Baghdadi. Han er menneskerettighetsaktivist og journalist, bosatt i Norge.

Iyad el-Baghdadi har fått politisk asyl her i Norge. Han er født i Kuwait, og er en skarp kritiker av flere arabiske regimer, spesielt Saudi-Arabia. Foto: Tormod Strand / NRK

Norsk-iraner sentral i drapsplaner

Mannen dansk politi ransaket hjemmet til, heter Habib Yabor Kabi, dansk leder av ASMLA, en arabisk motstandsbevegelse som kjemper for selvstendighet for en iransk provins.

Habib Yabor Kabi, dansk leder av ASMLA, bosatt i Ringsted på Sjælland. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

ASMLA kjemper for arabere i Iran Ekspandér faktaboks I regionen Khuzestan i Iran er det mange med arabisk bakgrunn. Arabere med bakgrunn fra denne regionen har i Europa dannet organisasjonen ASMLA, med hovedsete i Danmark og Nederland.

ASMLA er en arabisk nasjonalistisk opprørsgruppe som siden 1999 har kjempet for å gjøre den iranske provinsen Khuzestan til en egen arabisk stat.

ASMLA blir ifølge dansk påtalemyndighet brukt som et redskap av Saudi-Arabia og landets etterretningsorganisasjon. Bakgrunnen er Saudi-Arabias ønske om å ramme Iran.

Iran hevder ASMLA støttes økonomisk av Saudi-Arabia, noe Saudi-Arabia avviser.

Iran mener ASMLA har stått bak en rekke attentat der både militære og sivile iranere har blitt drept. Den iranske regjeringen regner ASMLA for å være en terrorgruppe, men de står ikke på EU eller USAs terroliste. ASMLA avviser at de støtter terror.

Det vakte oppsikt da en av de danske ASMLA-ederne omtalte et angrep 22. september 2018 på en militærparade i Iran som "heltemodig". Ifølge iranske medier ble 29 mennesker, også flere sivile, drept i angrepet.

Iransk etterretning hadde som mål å drepe lederen for ASMLA i Danmark, Habib Yabor Kabi, ifølge dansk rett.

Norsk-iraneren Mohammad Loloei sitter nå fengslet i Halden for å ha vært med på å planlegge attentatet mot ASMLA-lederen i den søvnige provinsbyen Ringsted på Sjælland. Han har hele tiden avvist straffskyld.

Dette bildet er et av flere overvåkingsbilder fra det danske sikkerhetspolitiet, PET. Ifølge PET viser dette norskiraneren, i det han tar bilde av ringeklokken til en dansk-iransk familie i Ringsted i Danmark i 2018. Norskiraneren er dømt for å ha vært med på planlegging av et attentat mot familiefaren og ASMLA lederen Habib Jabor som bor på denne adressen. Foto: Camilla Alexandra Lie / NRK

Disse attentatplanene var grunnen til at Danmark stengte ned en fredag høsten 2018. Dansk politi trodde Iran skulle slå til når som helst mot ASMLA-lederen som var under dansk politibeskyttelse.

Drept i Nederland

Frykten for attentat på dansk jord var ikke ubegrunnet. Den andre grunnleggeren av ASMLA, Mola Ahmed Nissi, ble året før skutt ned på åpen gate i Nederland.

Myndighetene legger skylden for drapet på Iransk etterretningstjeneste. Iran avviser at de hadde en rolle i dette drapet.

Saken tok deretter en oppsiktsvekkende vending. ASMLA-lederen bosatt i Ringsted, Habib Yabor Kabi, ble selv arrestert sammen med to andre menn. De ble tiltalt for å ha fremmet terror i Iran i samarbeid med saudisk etterretningstjeneste, og for å ha spionert mot personer og organisasjoner i Danmark og i utlandet.

ASMLA avviste selv alle påstander i tiltalen.

Knusende spiondom

Sist fredag falt dommen i Danmark. ASMLA-leder Habib Yabor Kabi og de to andre tiltalte ble dømt for å ha spionert i åtte år for Saudi-Arabia i Danmark.

De ble også dømt for å ha spionert mot personer og organisasjoner i Danmark og i utlandet på vegne av den saudiske etterretningstjenesten.

De tiltalte er også dømt for å ha fått minst 15 millioner kroner og forsøkt å skaffe ytterligere minst det samme beløpet fra en saudiarabisk etterretningstjeneste. Pengene skulle gå til opposisjonsgrupper som begår terror i Iran.

Et sentralt element i rettssaken har vært listen over spionmål fra den Saudi-Arabiske etterretningstjenesten General Intelligence Presidency.

Krypterte meldinger

NRK har sett listen med navn på personer og organisasjoner i Europa, USA, og Iran. Listen ser ut som et excelark, og er laget av etterforskere i dansk politi. Den er basert på rundt 1200 «signaler», eller krypterte beskjeder, som to forskjellige føringsoffiserer i den saudiske etterretningstjenesten sendte frem og tilbake med gruppen med kodenavnet «MS32».

Ifølge dansk påtalemyndighet er «MS32» identisk med ASMLA-gruppen i Ringsted, ledet av Habib Yabor Kabi.

Ved å oversette og gjennomgå signalene har dansk politi identifisert en lang rekke personer i Europa og USA, som «MS32» er anklaget for å ha utlevert opplysninger om til saudisk etterretning.

De krypterte signalene mellom gruppen i Ringsted og saudiarabisk etterretning har dansk politi fått tak i, da de ransaket hjemmet til Habib Yabor Kabi i Ringsted i november 2018. Der fant de en USB-nøkkel med disse opplysningene.

Ifølge Habib Yabor Kabi er beskjedene som ligger på USB-nøkkelen skrevet av noen andre enn gruppen i Ringsted. Han avviser at gruppen støtter terror, og mener den væpnede motstanden er rettferdiggjort av Iran-regimets overgrep mot befolkningen.

Han avviser også at han og de to andre har spionert for Saudi-Arabia.

Les mer av Habib Yabor Kabis svar her: Ekspandér faktaboks Habib Yabor Kabi har sendt et brev til Danmarks radio DR, der han skriver at hans forening utelukkende driver politisk arbeid.



Han mener at saken mot han, hans lillebror og svigersønn «hviler på forvrængede oplysninger, som er afledt af forkerte oversættelser eller gisninger».



Han avviser at beskjedene på USB-nøkkelen USB med opplysninger om konkrete personer og organisasjoner er sendt fra gruppen i Ringsted.



Det er ifølge Habib Yabor Kabi kun snakk om et arkiv, som gruppen har mottatt, men ikke selv utarbeidet.



– Spionasjetiltalen mot oss er ugyldig, urettferdig og fullstendig forkastelig, skriver han i brevet.



Habib Yabor Kabi avviser også tiltalen om forherligelse, finansiering og det å fremme terror.



Han skriver, at foreningen i Ringsted ikke har noen innflytelse over den militære gren i Ahwaz, men at foreningen ikke er imot det, hvis befolkningen i Ahwaz går til væpnet kamp mot Iran for å kjempe for «frihed og integritet i et diktatorisk og barbarisk regime».



– Hvis forsvaret av vårt folks frihet, integritet samt kampen for de demokratiske, retfærdighetens og menneskerettighetenes verdier imot et diktatorisk, terroristisk og undertrykkende regime betraktes som terrorisme, skriver han og avslutter: – Så er jeg den største terrorist i verden.

De norske navnene

Spørsmålet er: Hvorfor kan saudiarabisk etterretning ha ønsket at ASMLA skulle spionere på disse personene og organisasjonene?

Mange navn på listen er, etter det NRK forstår, personer som jobber mot det iranske regimet. Mistenker saudiarabisk etterretning at de i skjul jobber for Iran? Eller vil de bare vite mer om iranske opposisjonelle som de kan knytte bånd til?

På listen er det seks navn på personer som bor i Norge. Det er også en norsk stiftelse, som nå er nedlagt, på listen. NRK har prøvd å komme i kontakt med de norske navnene på listen.

– Jeg jobber mot Iran

På listen finner vi navn på personer med sentrale roller i den kurdiske bevegelsen for en egen kurdisk stat. Blant dem er norskkurdiske Mani Rahimi.

Mani Rahimi har en lang politisk fartstid i å kjempe mot Iran, det siste tiåret gjennom sin sentrale rolle i selvstendighetsbevegelsen for Kurdistan. Hans mål er å oppnå suverenitet for det han kaller den kurdiske nasjonen.

At hans navn står på listen tyder, ifølge Rahimi, på at Saudi-Arabia også interesserer seg for personer som de oppfatter som en trussel mot Iran. Saudi-Arabia har åpenbart brukt sin etterretning for å samle informasjon om kurdiske politikere for å kartlegge deres potensial for å svekke Iran, mener han.

– Jeg kjemper intenst mot Iran og det har jeg gjort i hele mitt liv. Nå arbeider jeg med å bygge opp nettverk for å styrke den kurdiske nasjonalismen som står for at den kurdiske nasjonen har en universal rett til suverenitet, sier Mani Rahimi, og legger til:

– Selvstendig Kurdistan betyr i praksis oppløsning av Iran siden det er flere etnisiteter og nasjoner enn bare kurdere som også vil kjempe for å oppnå en selvstendig stat. Det ser Saudi-Arabia på som en mulighet for å svekke Irans innflytelse i regionen.

– Fengslet og torturert

Rahimi forteller at han som ung mann ble fengslet og torturert i sin hjemby i Kurdistan. Den er under det han kaller iransk okkupasjon. Deretter sluttet han seg til Peshmarga-styrken som kjempet i fjellene for å drive ut Iran fra Kurdistan. I 1998 kom han til Norge som flyktning.

– Jeg har ikke sett min far og resten av familien i løpet av 27 år. Det beviser at Iran som erkefienden viser null toleranse overfor meg, sier Mani Rahimi.

Mani Rahimi har en lang politisk fartstid i å kjempe mot Iran. Nå bor han i Oslo, og jobber blant annet som tolk. Foto: Tomm W. Christiansen / NRK

Han forstår at han står på en slik liste.

– De anser kurdere som en mulighet, som kan være nyttig i konflikten med Iran. At Saudi-Arabia undersøker personer som de kan satse på for sin sak i konflikt med Iran, det forstår jeg, sier Rahimi.

Han sier at han for noen år siden satt i ledelsen av et kurdisk politisk parti, som hadde politisk dialog med ASMLA i Danmark hvor de drøftet strategier som kan føre til oppløsning av Iran og dannelse av en selvstendig stat for Kurdistan og Ahwaz. Dette kan være grunnen til at Saudi-Arabia vil vite mer, tror han.

Han avviser at han og Saudi-Arabia har kommet overens om et felles prosjekt for å jobbe mot Iran.

– I hele min politiske karriere har jeg vært klar over at som politiker skal jeg kun opprette politiske forbindelse og drive med diplomati. Som politiker har jeg alltid holdt mine diplomatiske forbindelser kun på politisk nivå, sier Rahimi

NRK viser Mani Rahimi listen der hans eget navn står. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– F rykten kommer tilbake

I Nederland møter vi «Mohammed», han vil være anonym. Han står også på den saudiske listen. Han er fra Ahwas i Iran, var politisk aktiv og havnet i iransk fengsel der han forteller om tortur. Han reagerer kraftig på at han står på en slik liste.

– Det ASMLA og Habib Yabor Kabi gjør er å bringe volden fra disse landene og importere volden til trygge land i Europa, sier «Mohammed».

Dokumenter vi har fått tak i viser også hva ASMLA har skrevet om «Mohammed» til saudisk etterretning. Blant annet opplysninger om at han er spion, for den irakiske etterretningstjenesten.

– Jeg føler jeg må spare min familie for denne informasjonen, men jeg merker at frykten kommer tilbake, sier «Mohammed».

PST er kjent med listen

Etter det NRK forstår er PST kjent med listen som danske etterforskere har utarbeidet. PST er på det nåværende tidspunkt, etter det NRK forstår, ikke bekymret over sikkerheten til de som står på listen og som er bosatt i Norge.

– De på listen bør være bekymret

Iyad el-Baghdadi har fått politisk asyl her i Norge. Han er født i Kuwait, og er en skarp kritiker av flere arabiske regimer, spesielt Saudi-Arabia. Han sier selv han er utsatt for trusler fra det saudiske regimet.

Iyad el-Baghdadi studerer listen. Foto: Tormod Strand / NRK

NRK har vist ham listen, som han sier gir ny informasjon om Saudi-Arabias aktivitet i Europa, etter drapet på Jamal Khashoggi, som Baghdadi kjente.

– Vi vet fra drapet på Khashoggi at Saudi-Arabia er veldig interessert i nettverk av aktivister rundt om i Europa. Vi vet ikke om de på listen er noen Saudi-Arabia vil rekruttere, eller eliminere. Uansett er listen alarmerende, sier Bahgdadi.

– Bør de som er på listen og som bor i Norge være bekymret?

– Jeg tror når du ser historien til Saudi-Arabia så tror jeg de på listen bør være bekymret, De som er på listen bør være veldig forsiktig, sier han.

NRK har stilt spørsmål om denne saken til Saudi-Arabias ambassade i Oslo, uten å få svar.

NRK har undersøkt den hemmelige spionkrigen mellom Iran og Saudi-Arabia i Skandinavia og Europa sammen med reportere i Danmarks Radio DR, Sveriges Television SVT, og et program for undersøkende journalistikk i Nederlands, ARGOS.