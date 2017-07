Lokalpolitiker (Ap) trekker seg etter å ha sammenlignet Listhaug med kjent nazist

SKJERMDUMP: Her er innlegget Sylvi Listhaug delte på sin facebooksiden i dag. Foto: NRK

Arbeiderpartiets Gjermund Orrego Bjørndahl fra Arendal har tidligere vært i hardt vær for å ha kalt Sylvi Listhaug for «Jævla rasistkjerring» på Facebook. En uttalelse han senere sa han ikke angret på. Nå reagerer innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug igjen på et Facebook signert lokalpolitikeren.

– Er dette lavmålet vi kan vente fra Ap, spør Sylvi Listhaug på sin egen facebookside

Bjørndahl som til vanlig jobber som lærer, er en profilert sørlandspolitiker som sitter i bystyret i Arendal for Arbeiderpartiet. Han er i tillegg leder for oppvekstkomiteen i byen, verge for mindreårige asylsøkere og fylkesleder i Skolenes landsforbund.

Sammenligner med kjent nazist

BERYKTET: Joseph Goebbels var Adolf Hitlers propagandaminister i Nazi-Tyskland Foto: Wikipedia

I det nå slettede facebookinnlegget sammenlignet Bjørndahl Listhaug med Joseph Goebbels i anledning at Listhaug nå er tilbake fra mammapermisjon.

«Norges svar på Goebbels får fortsette sitt virke med velsignelse av Erna Solberg. Noe er galt»

Beklager og trekker seg

BEKLAGER: I et nå slettet innlegg på Facebook sammenligner lokalpolitiker for Ap Gjermund Orrego Bjørndal Listhaug med Goebbels Foto: Svein Sundsdal / NRK

I dag opplyste Bjørndahl at han vil søke permisjon fra alle folkevalgte verv i Arendal bystyre.

– Av hensyn til meg selv og partiet vil jeg søke om ett års permisjon fra mine folkevalgte verv i Arendal bystyre.

Til NRK sier han at han beklager det han kaller en «uklok» sammenligning.

– Det er en veldig drøy og spissformulert sammenligning og den handlet ikke om Goebbels nazisme, men heller om propagandaen han stod for. Jeg har aldri ment at Listhaug er nazist, men jeg mener at hun har endra debattklimaet til det verre.

At han kaller Listhaug for «rasismens fyrtårn» vil han derimot ikke gå tilbake på.

– Hun er jo en minister som bidrar til å spre rasisme. Med den bakgrunnen jeg har som verge for enslige mindreårige asylbarn så mener jeg at hun har skrevet verre ting på Facebook og jeg er opptatt av å imøtegå henne på dette.

– Har du noe konkret eksempel på et innlegg fra innvandringsministeren du synes er verre?

– Bare å gå inn å se det. Der kommer det nye angrep hver dag, svarer Bjørndahl.

Holder ikke

– Det er først og fremst trist at en fremstående Arbeiderpartipolitiker sier dette. Jeg har lagt ut dette på min facebookside fordi jeg vil få slutt på dette, sier Sylvi Listhaug til NRK.

At de som er for en streng innvandringspolitikk skal karakteriseres som nazister, rasister og til og med en propagandaminister som bidro til å slakte seks millioner jøder opplever innvandringsministeren som helt ekstremt.

– Dette skal ingen finne seg i, og derfor sier jeg ifra. Det holder ikke at han sier at Goebbels-sammenligningen er «uklok».

– Bjørndahl må gå i seg selv og tenke seg om, det ser det ut til at han har gått noen steg i å gjøre. En gang kan være en feil, men nå ligner dette mer på et mønster. Jeg håper han beklager hele uttalelsen, og at Ap-ledelsen kommer på banen. De kan ikke ha en politiker som holder på slik. Dette går over alle støvleskaft, avslutter Listhaug.

Vurderer å ekskludere

Uakseptabelt: Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng tar avstand fra kommentaren på Facebook. Foto: Siv Sandvik

– Vi tar avstand fra hans uttalelser. Det er ikke forenlig med det vi som parti mener. Vi har gitt ham skriftlig advarsel for lignende uttalelser tidligere. Vi tar til etterretning at han søker permisjon fra politiske verv. I samråd med fylkespartiet har vi satt i gang en prosess hvor vi vurderer ytterligere tiltak – herunder eksklusjon, sier Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng til NRK.

–​ Er dette måten Ap skal drive valgkamp på, spør Listhaug?

–Nei, enkelttilfeller som dette slår vi ned på og ellers er tonen fra oss en helt annen. Dette er på ingen måte forenelig med måten vi driver valgkamp på.