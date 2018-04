Sommertemperaturer på vei

Akkurat nå ligger et høytrykk over Sør-Norge som gir mye fint vær.

Svenske Expressen omtaler det som skandinavisk blokkering.

– Skandinavisk blokkering har jeg aldri hørt om, men vi kaller det en høytrykksblokkering, siden lavtrykkene rundt ikke klarer å presse seg fram. Høytrykket ligger nå øst for oss med en tarm inn over Midt-Norge. Det gir fint vær store deler av landet, sier statsmeteorolog Siri Wiberg.

Selv om været i Sør-Norge er strålende, er det en hissig østavind med vindkast på 25–30 meter per sekund i indre strøk av Rogaland.

Varmt på Vestlandet

VENTER VARMT VÆR: Statsmeteorolog Siri Wiberg sier flere steder i landet kan få temperaturer opp mot 20 grader innen en uke. Foto: Svein Olsson / NRK

Fire målestasjoner i landet kom onsdag over 15 grader, tre av dem var i Hordaland:

Stord lufthavn (15,8 grader).

Hjelmeland i Rogaland (15,7 grader).

Bergen, Florida (15,6 grader).

Etne (15,3 grader).

Finest blir det i vest også i helgen.

– På Vestlandet kan man snuse på 20-tallet lørdag med en fralandsvind som gir en føneffekt, sier Wiberg.

Mens det denne uken har vært fint i sør og skyet i nord, skifter været i helgen. Da er det Østlandet som får skyer og regn, og det blir lettere i nord.

Kontrastene er også store når det gjelder temperatur. De fire kaldeste stedene onsdag, lå alle i Nordland.

Majavatn (-14,2 grader)

Varntresk (-13,8 grader)

Sisovatnet (-13,1 grader)

Nordli, Holand (-11,0 grader)

Sommeren kommer

Etter helgen skifter det igjen. Da blir det dårlig i nord, og fint i sør.

De beste dagene på Østlandet kommer først onsdag og torsdag i neste uke.

– Da håper jeg på nær 20 grader enkelte steder. I Telemark er det meldt 19 på torsdag, sier Wiberg.

Sommerdag i meteorologien er en dag der den høyeste temperaturen er 20 grader Celsius eller mer.

Sjekk været det du bor

Kartet fra NVE viser sannsynlighet for vårflom i utvalgte vassdrag. Foto: NVE

Større sannsynlighet for vårflom

På grunn av årets snømengder er det større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i Sør-Norge, sier hydrolog og flomvarsler i NVE, Inger Karin Engen i NVEs vårflomanalyse.

Dette gjelder for de store elvene østafjells som drenerer fjellområder i Sør-Norge, inkludert indre strøk av Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, samt sideelver til de større elvene østafjells.

Også i Finnmark og Nord-Troms er det større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom, spesielt for vassdrag som drenerer Finnmarksvidda, men også flere steder på ytre strøk.

Lavereliggende områder under 500–600 meter over havet på Sør- og Østlandet er også utsatt i år på grunn av spesielt mye snø i forhold til normalt. NVE oppfordrer derfor både beredskapsapparatet lokalt og publikum – i første omgang i lavereliggende områder – om å gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser der det ikke allerede er gjort. Aktuelle tiltak kan være å sørge for åpne avløpsveier som stikkrenner, kummer m.m. for å sikre at vannet får fri passasje, skriver NVE

NVE melder at det vil bli vannføringsøkning i store deler av landet på grunn av den stigende temperaturen som ventes, men at det ikke ligger an til flomvarsel denne uken.

Det farligste er dersom det blir varme kombinert med mye nedbør.