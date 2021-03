Solberg: – Vi er i dyp sorg over de vi har mistet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Talen søndag kveld var en markering av at det snart er gått ett år siden hun innførte de strengeste restriksjonene siden andre verdenskrig.

12. mars i fjor stengte Norge ned. På en pressekonferanse fortalte Solberg da om stengingen av barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, universitet, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner.

Det samme gjaldt virksomheter innen kultur og idrett.

– Fredag 12. mars er det ett år siden pandemien endret det meste for oss. Det ble stille i gatene og langs veiene, sa Solberg i dag.

I Norge har 632 mennesker mistet livet med covid-19. Totalt har 74.827 personer vært smittet, viser NRKs oversikt.

– Vi er i dyp sorg over de vi har mistet, sa Solberg.

Mener tillit er verd mer enn oljefondet

Statsministeren fortalte at Norge før utgangen av mars skal ha fått 1,2 millioner vaksinedoser. Ved utgangen av april kan det være mer enn doblet.

I mai og juni kommer det enda flere vaksiner, lovte hun.

Solberg mener myndighetene og politikerne i hovedsak har stått sammen. Hun takket befolkningen for å ha stått sammen.

– Vi har modige eldre og fantastiske unge som har stilt opp for hverandre. Vi har tillit til hverandre. En tillit som er verd mange ganger mer enn et oljefond, sa Solberg.

Nye tiltak på vei

Selv om det har vært perioder med lettelser, som forrige sommer, har pandemien preget Norge gjennom hele året.

Nå er landet igjen inne i en dårlig smittetrend.

Nye inngripende tiltak ventes til uken.

Statsministeren vil redegjøre for smittesituasjonen og tiltak for Stortinget tirsdag.

Solberg omtalte tiden som kommer som den siste motbakken.

– Vi er nødt til å få R-tallet under en for å kunne åpne. I mai kommer det flere vaksiner, men har vi et smitteutbrudd som pågår samtidig kan vi ikke det, sier Solberg i et intervju med NRK.

Søndag ettermiddag ble det klart at russen i Oslo utsetter årets feiring. Russefeiringen skal starte 17. mai og slutte 18. juni.

– Målet vårt er å feire en så normal russetid som mulig, men vi har fått klar beskjed om at smittesituasjonen i april-mai ikke vil tillate dette, skriver Russens Hovedstyre i Oslo i en pressemelding.

Virusmutasjoner

Til uken er det ventet nye restriksjoner. Retningslinjer for skoler og barnehager skal «finslipes».

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet sier at det trolig blir innført nye koronatiltak og retningslinjer i skoler og barnehager fra neste uke.

– Vi kan i hvert fall vente en respons hvis ikke R-tallet går ned. Vi tåler ikke om tallet ligger høyt i mange dager etter hverandre, sier Nakstad til NRK Helgemorgen på P2.

Det er de nye virusmutasjonene som gjør at smittetallene er høye, ifølge Nakstad. Det er også årsaken til at tiltakene kan skjerpes for barn og unge.

