Smittet av «svartedauden» på NRK-opptak

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det at jeg gikk inn et sted der det var smitte, uten beskyttelse, var komplett idiotisk, sier Christian Holm-Glad om hendelsen i 2016.

På et laboratorium midt i ørkenen i Kasakhstan, stod forskere ikledd fullt smittevernutstyr og dissekerte en rotte.

Rotten var infisert av bakterien Yersinia Pestis, bedre kjent som svartedauden.

Alt ble filmet av Holm-Glad, som hadde droppet smittevernutstyret.

Pesten

– Det gikk nok litt fort i svingene for min del. Til slutt ble jeg dratt ut derfra og fikk en liten skjennepreken om hva jeg hadde holdt på med. Jeg fikk også beskjed om å si fra om jeg fikk høy feber eller fikk oppsvulming av lymfekjertlene, sier Holm-Glad.

Fire historier fra folk som har gjennomlevd fire ulike epidemier. Du trenger javascript for å se video. Fire historier fra folk som har gjennomlevd fire ulike epidemier.

Bakterien finnes hovedsakelig i små pattedyr og smitter mellom dem via lopper.

Svartedauden utryddet opp mot en tredel av verdens befolkning første gang den dukket opp rundt 1350.

Det er ikke mange mennesker som får pesten lenger, selv om den finnes på alle kontinenter utenom Oseania og Antarktis. Ifølge WHO døde i underkant av 600 mennesker av svartedauden i perioden 2010 til 2015. Drøyt 3000 ble smittet.

Det siste større utbruddet var på Madagaskar i 2017.

Våknet i svettebad

– Jeg tenkte at det sikkert kom til å gå fint, sier Holm-Glad.

Han var fornøyd med bildene han hadde tatt. De skulle bli en del av NRK-programmet «Kampen om Livet». Etter endt arbeidsdag, la han seg for å sove. Noen timer seinere våknet han.

– Selvfølgelig da i et svettebad med hovne lymfekjertler og tenkte:

Fuck, nå har jeg fått svartedauden!

Langt hjemmefra, i et land hvor han ikke kunne språket, med et helsevesen som ikke holder norsk standard, kom dødsangsten.



Han hadde fire dager på seg for å få tak i medisiner.

– Jeg fikk beskjed av Nils Christian Stenset som var med oss, at om du ikke får behandlet dette innen fire døgn, så må du begynne å se deg om etter en gravplass.

Kampen for livet

De fikk fatt i en lege, og etter mye om og men og kommunikasjonsproblemer kom det inn fire personer i fullt smittevernutstyr.

– Så tok de noen tester og snakket igjen lenge og så sa tolken: Du har svartedauden, nivå 1. Jeg fikk medisinpakker med masse tekst på kyrillisk som jeg ikke skjønte noe av, men jeg tenkte det var greit å ta det jeg fikk.

Etter ett døgn gikk feberen ned. Han ble raskt friskmeldt.

«Pesta i trappen» av Theodor Kittelsen. Mange tenker nok kanskje på disse bildene når de hører ordet «Svartedauden". Foto: Nasjonalmuseet/Morten Thorkildsen

Koronafrykt

I dag står vi på nytt i en pandemi, og selv om den ikke tar livet av mange millioner mennesker slik svartedauden gjorde, har Christian Holm-Glad blitt mer redd for å få alvorlig sykdom.

– Jeg har nok en litt større opplevelse av angst, etter å plutselig ha opplevd noe sånt som det der, der det plutselig går galt. Jeg var ganske tidlig ute med å be kona mi være hjemme fra jobb og få sønnene mine hjem fra folkehøgskolen.

Han mener vi kan lære av hans erfaringer:

– Jeg tror det er fryktelig lett å tro at alt kommer til å gå bra. Er det noe man har lært av tidligere smittesykdommer, så er det å ta det tidlig, ta det hardt og stenge ned. Det er jo den eneste måten å ta det på. Fordi plutselig er det for sent, sier han.