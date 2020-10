Smitte på 45 fly fra Polen de siste tre ukene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er tydelig at vi har sett en økning i antall flyvninger som kommer fra Polen. Den største andelen har vært de siste ukene, sier seniorforsker Umaer Naseer ved FHI til NRK.

På spørsmål fra NRK har FHI laget en oversikt flyankomster der de har sporet smitte.

Flyankomster med smitte Uke nummer Ankomster fra Polen Alle fly 40 8 49 41 18 59 42 18 82 43 9 59

Siden pandemiens start er det oppdaget smitte på 88 fly fra Polen. Over halvparten av flysmitten er oppdaget de siste tre ukene.

Smittesporer: Seniorforsker Umaer Naseer ved FHI sier det er flere flyvninger fra Polen som har smittede ombord. Foto: FHI

– Det er en økende andel som er smittet i Polen eller har fødeland Polen. Det henger godt sammen med at det er flere flyvninger som kommer fra Polen som har smittede ombord, sier Naseer.

I følge FHIs ukerapport ble 178 personer med fødeland Polen registrert smittet i forrige uke. Det vil si at litt mer en hver tiende smittede i Norge i forrige uke var polsk.

Smitteteamet ved FHI gir kommunene navn på medpassasjerer som har sittet på de nærmeste to setene til personer som har testet positivt.

Deretter settes disse passasjerene i smittekarantene av kommunelegen der de bor. Smittekarantene er strengere enn innreisekarantene fordi man ikke kan få unntak ved å teste seg.

Mange tester seg ikke

Ved Torp lufthavn er det bare omlag 30% av passasjerene som tester seg ved ankomst. Testene er frivillige.

Minst 50 reisende fra Polen testet positivt på norske flyplasser i forrige uke, men kommunelege Ole Henrik Augestad frykter store mørketall:

– Det vil være flere av dem som ikke tester seg, som også er positive. Alle får informasjon om karantenereglene. Så vi håper at konsekvensene av at de ikke tester seg, ikke blir så store, sa Augestad til NRK tidligere i uken.

Polen opplever for tiden en eksplosiv smittevekst, og registrerte tirsdag 16.300 smittede og 130 døde, ifølge Worldometer.

Folkehelseinstituttet sier de er kjent med utbrudd knyttet til innreise.

– Har dere inntrykk av om passasjerene følger norske smittevernregler?

– Det er det kommunelegene som følger opp. Den kontakten vi har er å få sporet opp hvilke flyvninger det gjelder og få kontakt med kommunene de befinner seg i.

– Kommer mange på fredag

William Holden i rekrutteringsfirmaet Arbeidskraft Valdres anslår at de har 50-60 arbeidere fra Polen akkurat nå. De jobber stort sett jobber i Oslo-området. Selskapet leverer bemanning til selskaper innen byggebransjen.

Når NRK ringer er han travelt opptatt med å sende flere arbeidere i karantene etter at det er oppdaget smitte på en byggeplass i Oslo. Flere av arbeiderne har delt kjøkken.

– Vi ringer rundt og finner alle som har vært på spiserommet. Alle blir sendt i karantene, sier Holden.

Han understreker at bedriften tar smittevern på alvor, og nå jobber for å sikre at alle arbeidere får enerom.

Holden sier også at mange nå har fått med seg nye karantenekrav som trer i kraft lørdag, og nå hiver seg rundt for å ikke bli rammet.

– Det kommer ganske mange på fredag fra Polen. Mange kastet seg rundt. Vi har ikke jobb til dem akkurat nå. Situasjonen er veldig rar, sier Holden.

Han tror de nye karantenereglene vil få konsekvenser for polakker som vanligvis jobber i Norge.

– I praksis betyr det at pendling fra Polen er uaktuelt. De som er her, blir værende i stedet for å dra hjem. Kanskje noen flere kommer inn før natt til lørdag. Etter det går klaffen ned.