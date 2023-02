Til sommeren fyller både kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit 50 år: Han 20. juli og hun 19. august.

Nå offentliggjør Slottet hvordan de skal markere jubileene.

Mens kronprins Haakon ankom sin egen 40-årsdag for ti år siden i fallskjerm da han ble overrasket med en personlig musikkfestival i hagen på Skaugum, er det møter med hans land og folk som er 50-årsfeiringens melodi.

Da kronprins Haakon fylte 40 år i 2013, ble han overrasket med en egen festival på Skaugum. Foto: Aleksander Andersen / NTB

Industri, kultur og fiskeri – hit skal de reise

I løpet av våren skal Norges neste kongepar dra på fem reiser til ulike deler av landet og bli kjent med mennesker og lokalsamfunn og løfte frem tradisjoner, næringer og kulturer.

Den felles feiringen rundes av med bakgårdsfest på Slottet på kronprinsparets bryllupsdag 25. august, der gjester fra hele Norge blir invitert.

Startskuddet for de fem reisene er allerede denne måneden, ifølge Slottet:

Industrisamfunn på Stord: I februar besøker kronprinsen Norges største offshoreverft Aker Solutions Stord i Sunnhordland. Temaet er det norske industrisamfunnet, og hvordan det er å leve i en liten by med en stor hjørnesteinsbedrift.

I februar besøker kronprinsen Norges største offshoreverft Aker Solutions Stord i Sunnhordland. Temaet er det norske industrisamfunnet, og hvordan det er å leve i en liten by med en stor hjørnesteinsbedrift. Håndverk og tradisjon i Telemark: I mars besøker kronprinsparet blant annet Rauland og Setesdal, og temaet er håndverk og folkemusikk.

I mars besøker kronprinsparet blant annet Rauland og Setesdal, og temaet er håndverk og folkemusikk. Samisk kultur i Finnmark: I april står Finnmark for tur, der temaet er samisk historie og kultur.

I april står Finnmark for tur, der temaet er samisk historie og kultur. Hav og kystkultur på Træna: Når kronprinsparet i mai besøker Træna på Helgeland i Nordland, står blant annet besøk hos fiskenæringen på programmet.

Når kronprinsparet i mai besøker Træna på Helgeland i Nordland, står blant annet besøk hos fiskenæringen på programmet. Urbant liv i Oslo: Den femte reisen foregår i Oslo i juni, der kronprinsparet skal møte blant andre forfattere og deler av hovedstadens musikkliv.

Kronprinsesse Mette-Marit har ved flere anledninger brukt kjoler av vevd stoff, som denne som hun var med å designe selv. Foto: Terje Bendiksby / NTB

I Rauland blir det også et personlig gjensyn for kronprinsessen.

Ifølge Slottet skal paret der besøke Raulandsakademiet, hvor kronprinsessen selv har deltatt på kurs for å lære om veving.

Kronprinsesse Mette-Marit har i flere år hatt et sterkt engasjement for veving og har selv lært seg håndverket – og har blant annet vevd et teppe i julegave til svigermor dronning Sonja.

Fest med folk fra hele landet

Mens daværende kronprins Harald ble feiret med gallamiddag på Slottet da han fylte 50 år i 1987, som tradisjonen ofte er ved store kongelige merkedager, blir det en litt annerledes variant på festen denne gangen.

Detaljene om bursdagsfesten på Slottet 25. august er foreløpig ikke kjent, annet enn at det kalles en bakgårdsfest.

I pressemeldingen fra Slottet heter det at:

«Sammen med mennesker fra hele landet ønsker kronprinsparet å bruke anledningen til å feire det Norge vi sammen har bidratt til å skape gjennom disse 50 årene.»

Snakket om å bli 50 – gruer seg til barna flytter ut

Til NRKs Året med kongefamilien i desember fortalte kronprinsparet om å snart bli 50, og om livet med tenåringer i hus.

Til sommeren er prinsesse Ingrid Alexandra ferdig på videregående, mens lillebror prins Sverre Magnus da bare har ett år igjen.

– Det er veldig fint, det der med at vi som snart er 50, får det unge perspektivet inn fra barna våre daglig. Det er veldig verdifullt, og det er gøy, sa kronprins Haakon.

– Hvordan blir det når de flytter ut?

– Det blir nok litt tomt, altså, sa kronprinsen.

– Litt?! utbrøt kronprinsesse Mette-Marit.

– Det er en så stor velsignelse å ha tenåringer i hus. Å få være i livene deres, få følge dem og vennene deres i alt det de står i, og alle diskusjonene vi har... Så mye vi lærer av dem hver eneste dag, la hun til.

– Jeg føler meg så heldig som får lov til å være så tett på disse, og jeg gruer meg sånn til de snart skal ut av huset!