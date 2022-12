– Hvordan skal det gå, sier kronprins Haakon og snur seg mot kona, kronprinsesse Mette-Marit.

Hjemmet på Skaugum deler de fortsatt med både hund og barn – til kronprinsparets store glede.

– Det er en så stor velsignelse å ha tenåringer i hus. Å få være i livene deres, få følge dem og vennene deres i alt det de står i, og alle diskusjonene vi har... Så mye vi lærer av dem hver eneste dag, sier kronprinsesse Mette-Marit til NRKs Året med kongefamilien.

– Jeg føler meg så heldig som får lov til å være så tett på disse, og jeg gruer meg sånn til de snart skal ut av huset!

Like etter at prinsesse Ingrid Alexandra til sommeren er ferdig på videregående, fyller både kronprinsen og kronprinsessen 50 år.

– Det er veldig fint, det der med at vi som snart er 50, får det unge perspektivet inn fra barna våre daglig. Det er veldig verdifullt, og det er gøy, sier kronprins Haakon.

– Hvordan blir det når de flytter ut?

– Det blir nok litt tomt, altså, sier kronprinsen.

– Litt?! utbryter kronprinsesse Mette-Marit.

– For vår del er det jo ikke så lenge til heller. For Magnus og Ingrid er nesten to år fra hverandre i alder, men Magnus går jo bare ett år under på skolen, legger kronprinsen til.

NRK møtte kronprinsparet hjemme på Skaugum like før jul. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Vi er så stolte av Ingrid

Prins Sverre Magnus er født i desember 2005 og går nå i 2. klasse på videregående, trinnet under storesøster prinsesse Ingrid Alexandra, som er født i januar 2004 og ble myndig i år.

En tronarvings myndighetsdag er ikke helt som 18-årsdager flest.

Dagen før 18-årsdagen besøkte prinsesse Ingrid Alexandra Stortinget, Statsministerens kontor og Høyesterett. En slags studietur hos statsmaktene for henne som er landets fremtidige statsoverhode.

Prinsessen ga sine første store, personlige intervjuer og ble senere på året feiret med regjeringsmiddag på Deichman og storslått gallamiddag på Slottet.

– Det var bare herlig med den skålen. Det synes vi var helt skjønt, sier kronprinsesse Mette-Marit om datterens rungende «skål!» på Slottet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Vi er så stolte av Ingrid! Noe av det vi har snakket om, er at hun var så veldig seg selv. Vi var så stolte av at hun greide å være sånn som hun er, både i intervjuene og måten hun møtte folk på, sier kronprinsesse Mette-Marit.

– Ja, til og med da hun besøkte Stortinget og sånt. Det er jo ganske tunge ting, det er en reise i maktfordelingsprinsippet. Men hun var liksom 18 år da hun var rundt på det også, sier kronprinsen.

Da prinsesse Ingrid Alexandra signerte gjesteprotokollen på Stortinget, underskrev tronarvingen med navnet sitt og et hjerte.

– Det var så nydelig da hun skrev i Stortinget «Ingrid» og så hjerte. Det synes jeg var så utrolig skjønt, sier mor kronprinsesse Mette-Marit.

Prinsesse Ingrid Alexandra signerte med navnet sitt og et hjerte på Stortinget. Foto: TV 2

Imponert over datterens jagerflytur

Når prinsesse Ingrid Alexandra en dag blir Norges dronning, blir hun også øverstkommanderende i Forsvaret.

«Drømmedager» i Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret var gaven fra Forsvaret da prinsessen fylte 18 år i januar. Hun prøvde både stridsvogn, skyting og å evakuere en såret soldat da hun besøkte Hæren på Setermoen leir i Indre Troms i høst.

For et år siden ble prinsessen en av de siste i Norge som fikk fly jagerflyet F-16, før flytypen ble faset ut etter 40 år i tjeneste for Norge.

Hun styrte selv spakene deler av turen. Så kongeriket fra luften.

Prinsesse Ingrid Alexandra gjør seg klar for å fly F-16 i Bodø i desember i fjor. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Hun har alltid vært veldig tøff og uredd og har kastet seg ut i enhver utfordring. Så det var ganske naturlig, hun har alltid vært sånn. Men vi synes jo det er veldig gøy at hun tør, sier kronprinsesse Mette-Marit.

– Spesielt den jagerfly-opplevelsen. Det var ganske imponerende.

Foreløpig er det ikke kjent om prinsesse Ingrid Alexandra skal i militæret etter videregående.

Det som er klart, er at hun ikke skal representere kongehuset mer i noen særlig grad nå som hun er myndig.

– Foreløpig er hun i et utdanningsløp og skal få lov til å fokusere på det. Så hun kommer ikke til å ha særlig mange offisielle oppdrag i de nærmeste årene, sier kronprins Haakon.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit fyller begge 50 år neste år, han i juli og hun i august. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Økt ansvar for kronprinsen: – Faren og moren min er flinke til å slippe meg til

Selv får han stadig mer ansvar og flere oppdrag for kongehuset.

– I hvilken grad er et generasjonsskifte på gang?

– De lange linjene er jo sånn at den ene generasjonen følger den neste, så det har vi liksom lagt litt opp til hele veien. Men jeg synes faren og moren min er flinke til å slippe meg til og ta meg med, slik at det blir en naturlig måte å gjøre det på, sier kronprinsen.

– Og så må jeg si at de jo er utrolig aktive fortsatt, så jeg er veldig imponert over at de klarer å holde det tempoet de gjør. Og så synes jeg det er fint å kunne ta min del også.