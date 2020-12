Slik skal koronavaksinen distribueres

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det første partiet med koronavaksiner til Norge er rett rundt hjørnet. I dag kunne regjeringen fortelle at vaksinering er planlagt å starte 27. desember.

Landets myndigheter forventer at vaksinen ankommer julaften, og at Norge vil starte vaksineringen samtidig med de andre europeiske landene.

Dette forutsetter at Pfizer-vaksinen formelt godkjennes i EU-kommisjonen 23. desember.

Frysebokser klare

Det er et stort apparat som må være på plass for å motta og distribuere disse vaksinene.

I dag inviterte FHI til en fremvisning av kjøretøyene som skal brukes når vaksinene fraktes rundt i landet.

Pfizer-vaksinen må lagres i minus 70 grader celsius, og det medfører logistikkutfordringer. Vaksinen vil bli fraktet i egne frysebokser, som monteres i varebiler, til flere regionale mottakssteder der den så vil bli distribuert videre.

Direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, sier FHI har planlagt for dette lenge.

– Vi bygger på systemet vi vanligvis har, så dette har vi vært trygge på at vi skal kunne få til. Det som er spesielt er at vaksinene sendes ut til flere steder i landet, og distribueres videre derfra, sier Stoltenberg.

Hun forteller at vaksinen oppbevares på minus 70 grader helt frem til de tas ut av ultrafryserne og sendes til de enkelte kommunene.

– Det betyr at det er et litt annet system enn det vi vanligvis har, sier Stoltenberg.

Slik ser vaksinebilen ut. I kjøretøyet er det montert en diger fryseboks. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Seksjonsleder for vaksineforsyning ved FHI, Knut Jønsrud, sier de aldri har distribuert store mengder vaksiner ved minus 70 grader før.

– Det viktige var å sikre at vi har en robust distribusjonskjede, og at man unngår vaksinesvinn, sier Jønsrud.

Vaksinen tåler å lagres i kjøleskapstemperatur i opptil fem døgn.

Utstyr på vei til kommunene

Det jobbes nå for at alle landets kommuner skal være klare for å gjennomføre massevaksinering. Sprøyter og annet utstyr har allerede blitt sendt ut til kommunene. Planen er at de skal være klare allerede i morgen fredag.

– Vi har et nettverk som gjør at vi kan sende til alle landets kommuner i løpet av to døgn. Det er vi klare for. Dette er noe vi øver på årlig, sier Jønsrud.

I første omgang er det relativt få vaksiner som er ventet å ankomme. Ifølge Sveriges vaksinekoordinator, Richard Bergström, vil Norge motta 9.750 doser i den første leveranse.

Men etterhvert vil det komme langt større vaksineleveranser.

Til VG sier Bergström at det vil komme mellom 30.000 og 40.000 vaksinedoser i uka til Norge i løpet av januar.

Han har tidligere sagt til NRK at Norge kan få 2,5 millioner vaksinedoser i første kvartal av 2021.

Fryseboksene settes inn i kjøretøyene før de fraktes rundt om i landet. Foto: Joakim Registad / NRK

Eldre først

Et ekspertutvalg i medisinsk etikk konkluderte i november med at nordmenn i risikogruppen skal prioriteres i vaksineringen.

Mindre det er et voldsomt smitteutbrudd i Norge, da må helsepersonell prioriteres.

