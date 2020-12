Vil ha helsepersonell først i vaksinekøen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er Kantar som har utført undersøkelsen i et representativt utvalg nordmenn for NRK. Drøyt 1600 personer har svart. De er blitt bedt om å rangere rekkefølgen på dem som bør få vaksinen først: Helsepersonell, syke, eldre, regjeringen, folk i tettbygde strøk eller andre. 44 prosent mener at helsepersonell bør stå først i køen og får klart mest støtte.

– Det synes jeg jo er veldig hyggelig, sier nestleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Silje Naustvik.

– Jeg tenker det viser at befolkningen ser verdien av at vi holder oss friske, vi som jobber i helsetjenesten.

Hun tror tallene tyder på at folk tenker at de som står i front skal beskyttes, og at helsepersonell ikke skal risikere å ta med seg smitte inn i helseinstitusjoner.

– Så en kombinasjon av det at man skal beskytte helsepersonell, men også beskytte pasienten vil jeg tro det handler om, sier Naustvik.

Syke prioriteres først av 27 prosent av de spurte, mens 23 prosent mener eldre bør få vaksinen først.

NRK-undersøkelse om korona: Spørsmål: Ikke alle kan få koronavaksine med en gang. Hvilke grupper mener du bør prioriteres? Ranger der 1 er de du mener burde få først. Svar: Helsepersonell bør få først: 44,6 prosent Syke bør få først: 27 prosent Eldre: 23,6 prosent Personer i tettbygde strøk bør få først: 2,1 prosent Regjeringen bør få først: 2,3 prosent Andre: 0,5 prosent

Gamle først

NRK gjennomførte tidligere i høst en kartlegging i Stortinget, hvor politikerne skulle rangere ulike grupper i vaksinekøen. Også blant politikerne fikk helsepersonell flest stemmer.

Men helsemyndighetene har en annen prioritering, iallfall foreløpig. Pasienter på sykehjem og de eldste skal vaksineres først.

Overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI) Preben Aavitsland tror tallene i NRK-undersøkelsen er et tegn på at folk flest er glade i helsepersonellet vårt.

– Det er vi også, og de trenger beskyttelse. Men så skal vi på den andre siden huske på at denne sykdommen først og fremst er farlig for de gamle, sier han.

For folk over 80 år, er risikoen for død én av 20, ifølge Aavitsland. For folk i 40-års alderen er risikoen én av 5000.

– Så gjennom vaksinasjonsprogrammet så ønsker vi først og fremst å beskytte de som kan få veldig farlig sykdom. Vi må ta dem først, men så kommer helsepersonell og andre syke raskt etter det.

At mange i undersøkelsen er uenige i myndighetens prioritering, tror han skyldes at både fok flest - og helsemyndighetene - synes helsepersonellet er helter under pandemien, og vil beskytte dem.

– Det er forståelig, men i starten klarer vi ikke å gjøre det uten å ta vaksine fra eldre mennesker som virkelig trenger den, sier han.

Vet ikke om vaksinen beskytter mot å smitte andre

– Men hva med dem som tenker at det er lurt å vaksinere helsepersonell så de ikke kan smitte for eksempel gamle folk på et sykehjem?

– Det er en veldig god tanke, og vi skulle jo ønske at disse vaksinene hadde den effekten; At de sørger for at de som blir vaksinert ikke kan smitte andre, svarer Aavitsland.

Men om det faktisk er tilfelle vet man foreløpig ikke nok om. .

– Det kan være at de som er vaksinert likevel kan bli smittet og smitte andre, men selv ikke bli syke. Hvis det er sånn vil det jo ikke hjelpe å vaksinere pleierne for indirekte å beskytte de gamle, sier Aavitsland.

Dette er noe helsemyndighetene vil lære mer om når vaksineringen blir satt i gang utover vinteren.

Prioriteringen kan bli endret

Aavitsland synes prioriteringsdiskusjonen er vanskelig, og sier at det kan bli aktuelt å endre prioriteringsrekkefølgen.

– En faktor som vil påvirket det er smittesituasjonen i landet. Blir det en veldig alvorlig smittesituasjon i landet, må vi kanskje omprioritere litt og vaksinere en del helsepersonell først, slik at de faktisk kan være på jobb og ta seg av dem som blir mest alvorlig syke, sier han.

Debatt

Sykepleierforbundet støtter myndighetenes prioritering av de eldste og syke. Men det skjedde ikke uten debatt. Dagens strategi er altså at helspersonell skal prioriteres dersom smittesituasjonen blir mer alvorlig.

– Man kunne jo også tenkt seg at man var føre var og ga helsepersonell vaksinen først for å sikre at hvis vi kom i en smittesituasjon, så trengte vi ikke endre strategien vår, sier Naustvik.

– Da var vi allerede helt sikre på at vi hadde nok stabil kompetanse på sykehus og i sykehjem. Den andre måten å se det på var det som vi landet på. At det er viktig å få vaksinert de sykeste eldre først fordi vi ser at de har mye større risiko for alvorlig sykdom og død, sier hun.